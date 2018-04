Desabastecimiento de alimentos en el Catatumbo

La escasez de comida en varias poblaciones al norte del departamento tiene con preocupación a las comunidades que hoy enfrentan una situación sin precedentes en la historia del Catatumbo.

“Los negocios no han abierto desde el domingo, las tiendas están cerradas, el mercado también, no tenemos donde comprar, ya estamos preocupados, se está viviendo una situación muy complicada aquí en el Catatumbo, las vías siguen cerradas, no hay nada abierto y ya estamos sufriendo el desabastecimiento de alimentos…” dijo a Caracol Radio uno de los habitantes del municipio de El Tarra.

Los comunicados se han convertido en el único medio de protesta y rechazo de los habitantes por los efectos sociales que viven por los enfrentamientos entre el ELN y Los pelusos. El hambre se empieza a sentir y el desespero a aumentar “en mi casa, estamos a punta de agua panela, el pan se nos acabó, ya no tenemos papa, arroz y la carne también se acabó las tiendas no abren y aquí nadie puede salir, hace rato no sentíamos una situación así…”expresó uno de los residentes en el municipio de Hacarí.

Para este viernes los habitantes de El Tarra, están convocando a una masiva concentración durante dos días que busca sentar un precedente contra el ELN y los pelusos en busca de una salida negociada al conflicto.

