Proponen descentralizar salud e integrar a las universidades de Cartagena

Con la presencia de la directora del DADIS, Adriana Meza Yepes, el Concejo de Cartagena abordó el tema de la salud en especial, lo que corresponde a las enfermedades producidas por contagio animal como la leptospiroris.

El debate de control político citado mediante proposición N° 020, sirvió de escenario para escuchar a la familia de los jóvenes fallecidos en el barrio El Pesebre, Romario y María Camila Guerrero, quienes perdieron la vida por sufrir esta patología. Según los intervinientes, no se tomaron las medidas necesarias de forma oportuna para evitar las dos pérdidas humanas. No obstante, Meza Yepes expresó en su presentación que sí se ha realizado acompañamiento a la novedad y que no hubo en principio, un reporte de los centros asistenciales para activar los protocolos establecidos en casos de leptospiroris.

Descentralizar la salud

Como un mecanismo que permita mejorar el servicio de salud en Cartagena, César Pión, cabildante de la U, pidió trabajar en el proceso de descentralización para darle más herramientas jurídicas y presupuestales al organismo de salud.

"Ni el país y ni Cartagena han podido encontrar el modelo idóneo que salve vidas y logre estabilidad. Hoy proponemos entregar el manejo de la promoción y prevención a las universidades que tengan facultades de medicina y requerir a la ESE un monitoreo público mensual. Son propuestas sanas con el único propósito de beneficiar a la ciudadanía", declaró Pión.

Comentarios