“Con utilidades de AcuaCar se garantizará agua a isleños”: Quinto Guerra

Durante un recorrido por los poblados de la isla de Tierrabomba, el candidato a la alcaldía de Cartagena, Antonio Quinto Guerra Varela, dijo que durante su gobierno invertirá las ganancias que genere la empresa Aguas de Cartagena para garantizar el acceso al agua potable a los isleños.

Guerra Varela precisó que no es justo que los nativos de Tierrabomba, Caño del Oro, Punta Arena y Bocachica paguen el agua más cara del país. “Todos los dirigentes que me acompañaron se quejaron de pagar entre diez y veinte mil pesos diarios en la compra del agua. Por eso me comprometí a buscar un mecanismo para surtirlos de agua y que paguen una tarifa justa, como los demás cartageneros”, indicó.

Precisó que buscará la sustentación jurídica para que la empresa Aguas de Cartagena adquiera un compromiso con los habitantes de esta isla, y se les garantice el suministro de agua potable. “Además, eso garantiza que el turismo sea mejor explotado”, indicó.

Quinto recorrió desde tempranas horas de la mañana de hoy la zona Insular de la ciudad, donde ratificó su compromiso con la protección costera , y la culminación del Hospital de Punta Arena, obra en la que se invirtieron más de 800 millones de pesos y quedó inclusa. “Lo peor es que se encuentra ruinosa y los nativos deben recibir un servicio de salud con oportunidad y calidad”, subrayó.

“En Punta Arena hemos encontrado la indolencia del Gobierno nacional y local. Es inconcebible que carezcan de agua potable, y que tengan tantos problemas por el uso de tierras. Encontramos un caso aberrante, que es la obra inconclusa el Hospital Local. En nuestro gobierno iniciaremos las acciones contencioso-administrativas tendientes a que los contratistas y que las compañías de seguro respondan por el uso del buen manejo de los recursos”, precisó.

Se comprometió en todos los poblados a mejorar la calidad educativa para acabar con el hacinamiento en las instituciones educativas.

En su recorrido por Tierrabomba los nativos de la isla expresaron a Quinto Guerra su preocupación por la erosión costera. “El mar se está llevando nuestros muertos. Necesitamos urgente se solucione el tema de la protección costera, nos estamos quedando sin isla”.

Pasada la una de la tarde, Quinto Guerra llegó a la Isla de Bocachica para terminar su visita a la comunidad insular con una gran caminata. El sol inclemente no fue excusa para que nativos salieran a las calles a caminar con el candidato del ¡Ganamos Todos!.

“Necesitamos su apoyo”

Líderes como Socorro Caraballo, Ana Coneo, Jimmy de Ávila, Madinson Morales, Ana Díaz, Yadira Coneo, Elvis Coneo, Michael De Ávila, Calixto Polo y Wendy Viviana Pérez, entre otros lo acompañaron en el recorrido.

El dirigente Hermógenes Cota dijo: ''Hoy re ratificamos el respaldo unánime de los corregimientos pero también queremos compromisos, no sólo con el desarrollo, sino oportunidades educativas y laborales para nuestros jóvenes. Ahh, y una ayuda para la solución del tema del agua potable. En sus manos está que estas comunidades tomen un buen rumbo'', sentenció.

