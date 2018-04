Un día gratis en Metrolínea vale más de $200 millones

No habría ninguna posibilidad de una jornada de día sin carros y sin motocicletas en los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga, con pasajes gratuitos para la comunidad, en el sistema masivo de transportes, Metrolínea. Caracol Radio consultó diversas fuentes para explorar hasta qué punto sería viable la propuesta de no cobrar por el servicio, durante este jueves 19 de abril que hizo la dirección ejecutiva de Fenalco Santander.

Julián Arenas, director operativo del sistema Metrolínea, Julián Arenas informó que el ente gestor no es la instancia que podría definir un día de pasajes gratis. "Tenemos compromisos adquiridos con los los concesionarios del recaudo. No podemos tomar una decisión de manera directa", afirmó el señor Arenas. Los costos de operación de ese día deberían asumidos por alguien para no tener problemas explicaron voceros del sistema Metrolínea.

En la misma dirección se pronunció Alfonso Pinto Afanador de la empresa Movilizamos, operadora del sistema Metrolínea. Es viable en la medida en que alguien pague los costos, advirtió. Un día de operaciones podría estimarse en más de $200 millones si se tiene en cuenta que en una jornada se movilizan en promedio 110 mil personas.

El directivo de Movilizamos informó que el ente gestor adeuda 14 quincenas a los operadores. Este hecho agrega otra dificultad para concretar la propuesta de Fenalco de no cobrar el pasaje en Metrolínea, durante la jornada del día sin carro y sin motos en los 4 municipios del área metropolitana de Bucaramanga.

El director ejecutivo de Fenalco, Alejandro Almeida había lanzado ese planteamiento durante una entrevista concedida a Caracol Radio sobre los efectos que causará el día sin carro sobre el comercio organizado. En una jornada de este tipo hay una reducción de hasta el 80% en las ventas.

