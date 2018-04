Inauguran dos veces una obra incompleta en el Concejo de Bogotá

En febrero del año 2017 quien se desempeñaba como presidente del Concejo de Bogotá era el concejal del partido Cambio Radical, Roberto Hinestroza, en aquella ocasión junto con el Instituto de desarrollo Urbano IDU, se entregaron los nuevos parqueaderos que entraron en funcionamiento, quedo faltando una parte que eran baños y pasillos, en ese momento seguían en obra.

Hacemos la entrega de las obras complementarias para la adecuación de los espacios destinados para los parqueaderos del @ConcejoDeBogota pic.twitter.com/jZXxtE4S6l — Daniel Palacios (@DanielPalam) 9 de abril de 2018

El pasado 9 de abril varios trabajadores del Concejo se sorprendieron cuando en un correo les llegó una invitación a una nueva inauguración de los mismos parqueaderos y una placa que dice “Obras complementarias para la adecuación de los espacios destinados para los parqueaderos del Concejo de Bogotá; esta obra fue ejecutada y gestionada por la mesa directiva de la corporación” y aparecen los nombres del actual presidente del Concejo, Daniel Palacios, primera vicepresidenta Xinia Navarro y segunda vicepresidenta Lucía Bastidas. En el Concejo se preguntaron: ¿Se inauguró entonces dos veces la misma obra?

“Aquí no hay doble inauguración de absolutamente nada, lo que nosotros hacemos entrega es de la obras de adecuación internas del Concejo, se hizo entrega interna de una obra de adecuación física”, respondió el presidente del Concejo y miembro del partido Centro Democrático, Daniel Palacios.

Para el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, si hubo doble inauguración: “Se había inaugurado la obra sin terminar, eso ya es una falla, faltaban unos detalles y se vuelve a inaugurar bajo esta presidencia, yo creo que en ambos casos tanto del expresidente Hinestroza como el actual presidente Palacios tienen como una especie de delirio de grandeza de mostrar resultados, se les sube la presidencia a la cabeza, es algo cómico que muestra cómo funciona el Concejo de Bogotá y en general la política colombiana”.

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU explicó que esa obra aún no la han recibido completa, además, sancionaron al contratista por no cumplir con todas las condiciones técnicas, es decir, no se entregó completa y ya fue inaugurada dos veces.

