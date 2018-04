Fiscalía solicitó medida aseguramiento carcelario para ex alcaldesa Armenia

Luego de 10 horas, terminó en el palacio de justicia de la capital del Quindío, la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento para la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, su esposo y cinco ex funcionarios de la alcaldía municipal en el periodo 2012 – 2015.

La fiscal auxiliar del caso Adriana Alexandra Posada Hincapié presentó más de 16 folios con documentos, contratos, resoluciones, interceptaciones de llamadas telefónicas, declaraciones de testigos, interrogatorios de implicados, contratistas, el actual alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez y funcionarios de la actual administración para sustentar la solicitud de medida de aseguramiento carcelario contra seis de los 7 imputados por el escándalo de valorización y el presunto detrimento patrimonial de 20mil millones de pesos.

Solo en el caso del ex secretario de infraestructura Julio Cesar Escobar la fiscal solicitó medida de aseguramiento domiciliaria toda vez que el imputado no solo se entregó a las autoridades sino que a través de su abogado hubo acuerdos con la fiscalía para colaborar con la justicia.

En los demás casos la fiscalía argumento mediante las normas que todos los imputados representan un peligro para la sociedad, pueden obstruir a la justicia y porque se afectó de forma injusta a los ciudadanos señaló la fiscal.

La delegada de la fiscalía calificó la conducta de la ex alcaldesa de Armenia como gravísima toda vez que era la ordenadora del gasto y asalto la buena fe de los ciudadanos que cancelaron la contribución de valorización.

La fiscal dio a conocer durante la audiencia que en declaración a la fiscalía el actual secretario de hacienda Augusto Gonzáles Peralta el 7 de febrero del 2018 dio a conocer que detectaron un incremento en las obras totales de valorización de 43 mil millones de pesos y dijo que el señor esposo de la mandataria Francisco Javier Valencia lo busco para que le dijera al alcalde “que buscará al alcalde que lo tranquilizara, que si el problema era el recaudo que buscará una empresa para la legalidad”

En el transcurso de la diligencia judicial la fiscal reveló que el alcalde de Armenia también fue escuchado en declaración donde dio a conocer que la ex alcaldesa de la ciudad a través de terceros lo estaba amenazando e intimidando y que “concejales como el presidente actual Álvaro Jiménez, John Fredy Cerón le manifestaban que el grupo de la alcaldesa aseguraba que a mitad de año volvían a la alcaldía y que lo iban a destruir”

Así mismo la fiscalía reveló que “el concejal Luis Fernando Lasprilla le manifestó al alcalde que la ex mandataria dijo que lo iba a destruir porque el esposo de la ex alcaldesa al parecer tenía relación con alias “Macaco” de Risaralda”

Otro de los datos revelados por el ente acusador durante la audiencia es que la hermana de la ex alcaldesa, la señora Liliana Valencia había advertido sobre la orden de captura de los ex funcionarios tras interceptaciones de llamadas telefónica y señaló “si capturan a esos muchachos, ellos cantan y pueden involucrar a Luz Piedad y el esposo” para la fiscalía hay una infiltración de la información.

En medio de las relevaciones de la fiscalía, se dio a conocer que una de las consignaciones que se hicieran en todo este proceso fue a parar a una cuenta bancaria a nombre de Emilio Valencia padre de la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia por la suma de 50 millones de pesos.

Finalmente la fiscalía reveló información que tiene que ver con el destino de parte de los recursos, hasta ahora 22mil millones de pesos de detrimento patrimonial que irían a parar a campañas políticas.

Sobre este tema la fiscal manifestó “frente a la continuidad del delito, tenemos el reporte del spoat donde figuran cinco denuncias contra la ex alcaldesa, cuatro de ellos relacionados con la administración pública, en una de esas denuncias manifiestan: Armenia está siendo golpeada por el nepotismo a través de la alcaldesa de la ciudad, su padre Emilio Valencia, su esposo, la señora Mayden Rocío Rojas directora de fortalecimiento institucional, todos ellos se concertaron con Carlos Mario Álvarez y Luz Patricia Loaiza para extorsionar a los funcionarios y para financiar actividades de la campaña a la alcaldía del señor Carlos Mario Álvarez”

En cuanto a los demás ex funcionarios la fiscalía solicitó medida de aseguramiento carcelaria para los imputados, Aura María Zapata ex funcionaria de la Edua, Sebastián Congote ex gerente de la Edua, Ricardo Arturo Ramírez ex director del departamento jurídico y Juan Sebastián Londoño ex subdirector del departamento jurídico.

Para este miércoles 18 de abril, los abogados y la procuraduría en privado revisarán los 16 folios que presentó la fiscalía como prueba para sustentar la solicitud de la medida de aseguramiento carcelaria, la audiencia pública se reanudaría a las 2 y 15 de la tarde.

