Docentes no han realizado clases en el Catatumbo por paro armado

Por el temor a quedar en el fuego cruzado que se tiene en los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y la disidencia del Ejército Popular de Liberación EPL autodenominado “Los Pelusos”, los docentes en la zona norte del departamento han suspendido las clases para no colocar en riesgo la vida de los menores de edad.

La afectación se mantiene principalmente en los municipios de la zona del Catatumbo y la provincia de Ocaña en donde se ha tenido esta afectación en el calendario escolar, por los docentes le pidieron a los padres de familia abstenerse de enviar a sus hijos a las instituciones educativas.

Luis Fernando Rincón quien es el secretario de asuntos jurídico de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos ASINORT, le dijo a Caracol Radio que se ha hecho la recomendación a todos los docentes evitar realizar la jornada académica.

“Preocupado por este paro armado que decretan los grupos armados al margen de la ley y entre las comunidades están nuestros compañeros maestros y los alumnos, el paro está declarado para la zona del Catatumbo y lo que le hemos comunicado a nuestros compañeros es que primero hay que preservar la vida ante todo, si no hay condiciones no se debe ir a laborar, ya hay medio de transportes que no están viajando por las repercusiones y por eso le dijimos a los directivos que no se desplacen hasta sus sitios de trabajo porque pueden correr riesgo” dijo el directivo de Asinort.

Ante esta situación la secretaria de educación departamental analiza la posibilidad de suspender las clases y adelantar el periodo vacacional de mitad de año, al estar afectados un promedio de 10 mil estudiantes por este conflicto armado.

