Concejales piden celeridad a Fiscalía en investigación por valorización

Después de conocerse que la Fiscalía General de la Nación comenzó una investigación preliminar sobre la aprobación y el actual cobro que se realiza a los cucuteños por valorización, los concejales de la ciudad han indicado que se debe avanzar pronto en este proceso para esclarecer este tema.

Las investigaciones del ente judicial se originan presuntamente por el delito de prevaricato por acción al denunciar varios de los munícipes que se está haciendo el cobro, sin contar con varios estudios y requisitos para poder adelantar esta contribución que financiara varios de los megaproyectos establecidos en el plan de desarrollo del alcalde.

Oscar Angarita Vega concejal de Cúcuta por el partido de la U, le dijo a Caracol Radio que lo que se está cobrando es completamente distinto a los que se aprobó en la plenaria en el año anterior y que por esto el inconformismo de los munícipes.

“El tema de valorización ya está en manos de la Fiscalía por que la corporación concejo de Cúcuta autorizó al alcalde que se hagan unos proyectos del plan de desarrollo a través de valorización, pero lo están haciendo de una manera que para mí no es lo que ellos presentaron en la exposición de motivos al concejo, y por eso es que nosotros nos manifestamos que nos asaltaron en la buena fe por la administración municipal, entonces que eso lo aclare la Fiscalía” dijo el munícipe.

Angarita Vega de igual forma indicó que durante el control político que se le realizo al director del Fondo de Valorización no entrego claridad sobre el cobro y demás cuestionamientos que tienen los concejales.

“Para mí la alcaldía debería interrumpir el cobro hasta que la fiscalía no se pronuncie e intervenga, porque el director del Fondova para mí no es la persona idónea y capacitada, creo que hay funcionarios que no están a la altura de esta cartera que es muy importante porque son recursos de los cucuteños para realizar unas obras que deben tener un impacto, pero para mí esas obras como las presentaron después no van a tener ningún resultado positivo para la modernización de la ciudad y la movilidad. Lamentablemente tengo que reconocerle a los cucuteños que me asaltaron en buena fe y que caí en un error, porque pensé que ellos iban a hacer con estos recursos un impacto positivo para transformar a la ciudad pero me parece que como lo están haciendo lo único que genera es discordia y odio a la administración” dijo el concejal.

Según el Fondo de Valorización hasta la fecha más de 30 mil contribuyentes ya han cancelado este tributo siendo aproximadamente 10 mil millones de pesos el recaudo que se ha tenido por este concepto.

Comentarios