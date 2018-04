Tribunal ordena construir rampas en colegios de Barranquilla

Un fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Atlántico ordena al Distrito de Barranquilla la construcción de rampas a las instituciones educativas que han sido intervenidos y ampliados durante los últimos 8 años.

Carlos Bolaños, es el veedor que presentó una acción popular y en diálogo con Caracol Radio señaló que las autoridades locales "han sido negligentes".

"Las rampas no se hicieron por negligencia administrativa porque antes de construirse se advirtió de la violación de acuerdos internacionales que preservan el derecho de la población discapacitada y me respondieron que por presupuesto no se construyeron", indicó Bolaños.

El veedor agregó que la Alcaldía tiene 90 días para que se hagan los traslados presupuestales y la contratación para hacer las rampas en las instituciones que no cuentan con acceso a piso superiores.

Según Bolaños son cerca de 80 las instituciones educativas que requieren las rampas e hizo un llamado a la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla (Edubar) para realizar las obras.

Comentarios