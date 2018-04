Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 17 de abril

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A las 9 de la mañana se reanudaría la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco, su esposo y cinco ex funcionarios de la alcaldía municipios imputados por varios delitos por el escándalo de valorización

La ex mandataria no aceptó los cargos imputados por la fiscalía ellos son peculado, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos en calidad de autora

El abogado de Valencia Franco, Andrés Garzón dijo que este lío jurídico provocó una ruptura familiar pero que su defendida tiene como demostrar que sus actuaciones no fueron en contra de la administración pública y en juicio oral lo demostrará

Por su parte el esposo de la ex mandataria Francisco Javier Valencia sí aceptó los cargos indilgados por la fiscalía ellos son peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado en calidad de autor

Así mismo aceptaron los cargos la ex funcionaria de la Edua, Aura María Zapata y el ex secretario de infraestructura Julio Cesar Escobar, mientras que el ex gerente de la Edua Sebastián Congote solo aceptó dos de los tres cargos, no se acogió al peculado

Mientras que el ex director del departamento jurídico Ricardo Arturo Ramírez y el ex subdirector jurídico Juan Sebastián Londoño no aceptaron cargos

Durante la audiencia la fiscal del caso le solicitó a la juez que se cambiara al abogado apoderado de la victimas esto es el municipio de Armenia, estamos hablando del abogado Edilberto Vanegas por un presunto conflicto de interés en el proceso

Al consultarle al mencionado abogado sobre esta situación, manifestó que hace seis semanas uno de los ex funcionarios imputados lo contacto para que lo defendiera pero no aceptó, aunque le comunico de esta situación a la alcaldía, hoy se conocerá que va a pasar con el apoderado de las víctimas

Mientras se desarrollaba la audiencia, el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez se reunió con más de 1500 funcionarios de la administración municipal donde solicitó apoyo frente a las dificultades de la valorización

La ministra de educación Yaneth Giha aseguró que antes que acabe este mes se van a girar los recursos que garantizan la gratuidad en las instituciones educativas del país.

Dos homicidios se registraron en las últimas horas en el departamento del Quindío, el primer hecho se presentó en el barrio Miraflores de Armenia donde fue asesinado con arma de fuego Jorge Eliécer Rodríguez Álvarez, de 25 años de edad.

El otro hecho se presentó en el barrio San Miguel del municipio de La Tebaida donde murió Ossman Atehortúa de 72 años de edad luego de recibir varias heridas con arma blanca, el agresor huyó del lugar.

Un hombre que se movilizaba en un bus de la empresa Tinto a la altura del barrio el Recreo de Armenia por poco es linchado por los pasajeros luego de sorprenderlo tocando las partes íntimas de una menor de edad al tiempo que se tocada su partes íntimas, los ciudadanos detuvieron al hombre dentro del bus luego de golpearlo y lo entregaron a la policía.

Según la secretaria de tránsito en marzo se reportaron 179 accidentes de tránsito en Armenia, 46 accidentes menos que en el mismo mes del año 2017, lo que representa una reducción del 20%.

Gremios del Quindío sostienen que los hogares del Eje Cafetero son los más perjudicados con la caída en el precio del dólar, pues muchos dependen de las remesas.

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío Rodrigo Estrada Reveiz dijo que el actual precio del dólar que no supera los 2.700 pesos es preocupante, pues impacta de manera negativa los ingresos de los hogares del departamento, que en gran medida dependen de lo que envían familiares en otros países, por lo que se espera una estabilización al respecto, pues de lo contrario los efectos financieros en esta parte del país no pueden ser los mejores, en donde además el turismo también puede ser otro sector altamente afectado por la misma situación...

El Ejército iniciará labores de desminado humanitario en cuatro municipios del Quindío

El comandante de la octava brigada del Ejército, coronel Hugo Sandoval dijo que en Agosto de este año se van a dar inicio a los estudios no técnicos por parte del batallón de desminado humanitario número 2 en los municipios de Montenegro, Pijao Córdoba y Génova, con el ánimo de establecer si en esas localidades aún hay presencia de artefactos explosivos y así poder hacerle en tratamiento necesario, para evitar una tragedia.

Los alcaldes de Montenegro, La Tebaida, Circasia, se reunieron con funcionarios de la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) y la Superintendencia de Servicios Públicos, donde se buscaron mecanismos alternativos a las alzas de las tarifas que propuso empresa públicas del Quindío vía tarifa y que iniciarían en mayo.

Las inversiones que necesitan efectuarse en los 4 municipios tienen qué ver con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Plantas de Tratamiento para Agua Potable, Macro medidores, mejoras y adecuación en los acueductos y alcantarillados, entre otras que podrían financiarse a través del ministerio de vivienda, el fondo del plan departamental de aguas, sistema general de participaciones entre otros mecanismos

En el Quindío hay preocupación por el incremento de los adultos mayores en condición de abandono.

Y es que de acuerdo con Arcesio Ocampo, director del hogar del anciano El Carmen en Armenia, sólo en este lugar hay 150 abuelos recibiendo atención, de los cuales 130 son población vulnerable y aunque existe la voluntad de atender más, la realidad es que no hay más cupos, como ocurre en otros institutos que trabajan con este sector poblacional

Cafeteros del Quindío lanzaron un S.O.S. por los precios internos el grano que los tiene trabajando a pérdida

Luto y pesar ha causado entre la sociedad del departamento la muerte de Duvan Rojas Cuartas el hombre pionero en el cine y en el teatro en el departamento del Quindío, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

La ministra de educación resaltó el trabajo en equipo para que la universidad del Quindío recibiera la acreditación de alta calidad entregó ayer la funcionaria al alma mater que es la institución de educación superior número 50 que recibe este reconocimiento.

