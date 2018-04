Ex alcaldesa Armenia no aceptó los cinco cargos que le imputó la fiscalía

Ante la juez segunda penal municipal con función de garantías, Olga Patricia Cáceres la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia, su esposo y ex funcionarios respondieron ante imputación de cargos de la fiscalía por presunto detrimento patrimonial de 20mil millones de pesos de las obras de valorización.

A la ex mandataria la fiscalía le imputó los delitos de delitos de peculado, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos en calidad de autora cuando la juez le preguntó que si aceptaba los cargos la ex alcaldesa respondió “no acepto los cargos” en calidad de autora, por lo que ahora su proceso continuará en juicio oral a la espera que se defina la solicitud de medida de aseguramiento.

Caso contrario ocurrió con su esposo Francisco Javier Valencia que aceptó los cargos imputados por la fiscalía por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.

Otra de las implicadas que sí aceptó los cargos fue la ex funcionaria de la Empresa de Desarrollo Urbana, Edua Aura María Zapata Saldarriaga Peculado por apropiación en calidad de cómplice y concurso homogéneo de concierto para delinquir en calidad de autora.

Por su parte el ex secretario de infraestructura, Julio Cesar Escobar aceptó los cargos por los delitos de dos contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en calidad de autor.

El ex gerente de la Empresa de Desarrollo Urbana, Edua Sebastián Congote aceptó dos de los tres delitos que le imputó la fiscalía ellos son interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir en calidad de autor, sin embargo no acepto el delito de peculado por apropiación.

Los dos ex funcionarios que no aceptaron cargos fueron Ricardo Arturo Ramírez ex director del departamento jurídico de la alcaldía de Armenia que le imputaron los delitos de dos contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.

Y el ex subdirector jurídico Juan Sebastián Londoño la fiscalía le imputo cuatro delitos Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.

Para este martes 17 de abril quedó programada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los imputados por la fiscalía a las 9 de la mañana en la sala de audiencias número 1 del palacio de justicia de Armenia.

