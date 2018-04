Cooperación entre países limítrofes no debe ser un mecanismo extraordinario

Para el candidato Sergio Fajardo, las acciones binacionales contra el terrorismo y el narcotráfico no deben ser un mecanismo extraordinario.

Desde Tunja (Boyacá), el candidato presidencial Sergio Fajardo expresó su posición frente al manejo diplomático y binacional que Colombia debería mantener en medio de la seguridad amenazada en la frontera con el ecuador por grupos armados al margen de la ley, disidencias de las Farc, terrorismo y narcotraficantes.

“Si estuviera en una situación triste como esta, concertaría con el país vecino, pero no es del momento, sino que tenemos que tenemos tener una comunicación permanente y una relación diplomática pero contundente con las fuerzas públicas, eso no debe ser un mecanismo extraordinario sino continuado contra el crimen organizado”, explicó Fajardo.

Señaló que es necesario acelerar la búsqueda de los responsables del asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, e indicó que alias guacho es un criminal al cual debe caerle todo el peso de la justicia ordinaria

Fajardo también indicó que internamente, Colombia debe buscar oportunidades suficientes, capaces de desplazar la criminalidad como opción para ingresar a la delincuencia, y para la población joven que se está involucrando en esta, para pasar la página de la violencia.

“Me duele que personas inocentes que no tiene ninguna responsabilidad con lo que ocurre en medio de tantos fenómenos sociales, paguen con su vida. Me da vergüenza que en Colombia existan personas como alias Guacho adelantando esos asesinatos. En Colombia ninguna mamá quiere que su hijo sea un alias. Por eso, solidaridad con las familias de las personas asesinadas, y siempre pensando en buscar la forma de que en Colombia no haya más alias, sino más oportunidades para evitarlos”.

Finalmente Fajardo expresó su solidaridad con las familias de los ecuatorianos, y a las familias de los policías muertos tras una emboscada del Clan del Golfo.

