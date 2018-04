Luisa Ortega pide a los estados cumplir orden de captura a Nicolás Maduro

En un foro sobre Venezuela en la reunión de mitad de año de la Sociedad Interamericana de Periodismo, que se desarrolló en Medellín, la ex fiscal venezolana Luisa Ortega, solicitó a los gobiernos de los países democráticos presionar para que las órdenes judiciales emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en exilio, que emite desde Bogotá, se cumplan.

Explicó la fiscal que los países democráticos deben hacer cumplir las diferentes órdenes, incluyendo la orden de captura al presidente Nicolás Maduro Moros, por un caso de corrupción. Incluso solicitó que estos estados pidan a la Interpol que emita circular roja contra el jefe de estado de Venezuela.

Ante la actual situación en Venezuela, la ex fiscal calificó de genocidio lo que ocurre en este país, porque no hay alimentos, medicinas y 4 millones de personas comen de la basura. Agrega la exiliada que ante esto, el régimen está censurando a los medios de comunicación, cerrando más de 20 medios audiovisuales, bloqueando portales y no permitiendo la llegada de papel para los medios impresos.

Alerta la ex fiscal que incluso están poniendo trampas a los comunicadores venezolanos en el exterior, para obligarlos a regresar al país y capturarlos. Relató que a un periodista le mintieron sobre un presunto secuestro de su padre para que a su regreso lo detuvieran en el aeropuerto de Caracas, por lo que sentenció que "están criminalizando la verdad en Venezuela".

Comentarios