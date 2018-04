Suspenden clases en colegios de Cartagena por falta de aseadores

Los directivos de las instituciones educativas distritales de Cartagena, decidieron suspender las actividades académicas, a raíz de la falta del servicio de aseo en los colegios. Según los directivos, el sábado finalizó el contrato anterior y esperaban que desde este lunes iniciara a ejecutarse el nuevo contrato, pero la empresa ganadora de la licitación apenas está iniciando el proceso de contratación del personal.

“Las condiciones ambientales y sanitarias en que están los colegios no permiten que se realicen las actividades académicas normales, y no sabemos cuándo podrán volver a laborar los aseadores, porque oficialmente no nos han notificado nada. Nos dicen que podría ser el jueves, así que con esas condiciones, no podemos recibir a los estudiantes”, indicó Juan Romero, presidente de la Unión Sindical de Directivos Docentes de Cartagena.

Serían 105 instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena que se quedarán sin clases, por lo menos este martes, perjudicándose 121.000 niños, niñas y adolescentes estudiantes de las mismas.

En febrero pasado se registró una situación similar, cuando terminó el contrato de los vigilantes de las instituciones educativas, y por falta de los mismos, se suspendieron las clases.

Comentarios