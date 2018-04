Piden repatriación de hincha de Millos muerto en accidente en Paraguay

Harold Esteven Murillo viajó el 8 de marzo hacia Argentina al partido de Millonarios contra Independiente, cuando pasaban por Paraguay lo atropelló un carro de carga pesada en el sector conocido como Mariscal, Paraguay.

Familiares del hombre contaron que esta persona viajó con otros 10 amigos, pero que se separaron y fue ahí cuando ocurrió el accidente, uno de los amigos llamó a la familia a contarles lo sucedido.

“Llevamos casi un mes esperando repatriar el cuerpo y no hemos podido porque no nos han entregado el certificado de defunción, además el conductor de la volqueta no aparece”, manifestó Rigoberto Murillo, papá del hincha.

La familia pide ayuda para que por medio de la Cancillería se esclarezcan los hechos pero además se pueda traer el cuerpo lo más pronto posible para darle cristiana sepultura.

Comentarios