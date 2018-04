Denuncian presunta negligencia médica con bebé de dos meses en Santa Marta

El caso ha causado escozor en Santa Marta, Los padres de una menor de solo dos meses de nacida, decidieron llevarla a un centro médico porque presentaba fiebre y diarrea; pero de acuerdo con el testimonio, la bebé no recibió la atención requerida y a las dos horas de haberle dado de alto en una clínica privada de esta capital, falleció.

Así lo relata Yina Novoa, la madre de la bebé, quien manifiesta que como progenitora hizo lo que le correspondía: acudir a un centro asistencial para recibir orientación y que su hija fuera atendida en ese momento.

“Yo la llevé a la clínica La Castellana y ahí la atendieron, me le enviaron una fórmula y le dieron acetaminofén, porque eso se trataba en casa. Yo le compré los medicamentos pero la fiebre no le bajaba y la niña seguía llorando; entonces la llevé a la clínica Cehoca y a pesar que estaba deshidratada no me la canalizaron”, señaló la madre en medio del dolor.

Asegura que cuando estaba esperando que los médicos y enfermeras llegaran con el diagnóstico de su bebé, se enteró que había fallecido.

“Las enfermeras salieron diciéndome que ya no había nada que hacer; que ellos (los médicos) hicieron todo lo posible, pero que había fallecido; que llegó sin signos vitales a la clínica y no es así porque mi hija cuando yo la llevé estaba viva”, relata.

Ahora las autoridades adelantan las respectivas indagaciones acerca de este presunto caso de negligencia médica; mientras se espera un pronunciamiento de la clínica.

