Denuncia de presunta discriminación racial contra Dimar Cartagena

Intervención de las autoridades competentes, ante lo que califica como un abuso de autoridad y persecución racial solicitó la operadora turística Socorro Caraballo Villero, en contra de la Capitanía de Puertos de Cartagena, por sancionar a su empresa Tours Playa Bonita, por cuatro meses en sus operaciones comerciales, sin justa causa.

“Para mi es una persecución porque soy negra, porque soy de las islas y porque soy unas de las pioneras, promotoras del turismo en Cartagena. Hoy en día me quieren sancionar y quieren empezar conmigo, porque me he opuesto al proyecto de concesión de la marina que pretenden ubicar en la laguna de San Lázaro y el muelle de la Bodeguita y la doctora Zuly Salazar pidió el muelle en concesión, sin reunirnos, sin decirnos nada, sin consultar con nosotros”, denunció Socorro Caraballo, operadora turística.

Para el abogado, Wilman Herrera Imitola, defensor de los derechos de las comunidades afros de los pueblos de la bahía, es preocupante el comportamiento de la Capitanía de Puertos. “Muestra una persecución contra la etnia afro de la zona insular, persecución que se refleja no solo, con la actuación en contra de la señora Socorro Caraballo, representante de la empresa Tours Playa Bonita; sino, por la persecución que tiene contra más de 223 pilotos de lanchas y sus ayudantes que realizan sus actividades económicas en el muelle de la Bodeguita. El capitán de Puertos, Pedro Javier Prada Rueda, está en el deber de actuar en derecho y no tratar a la señora Socorro como negra maluca”.

“Vamos a pedir todas las investigaciones necesarias e incluso, la intervención de la comunidad internacional, porque no vamos a permitir más abusos por parte de capitanía de Puertos, ni de la Dimar; necesitamos una atención especial, por ser nativos y estamos al frente de un abuso de autoridad” finalizo diciendo Herrera Imitola.

