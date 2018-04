Vendedores informales de Cartagena invaden nuevamente el espacio público

Dando apoyo a las labores de recuperación del espacio público que adelanta la Policía Nacional, la Gerencia de Espacio Público realizó una nueva intervención en el mercado de Bazurto y sus zonas aledañas.

“Nuevamente volvemos a intervenir las áreas ya recuperadas por el Distrito, frente a la presión que tienen estas por ser ocupadas por nuevos vendedores informales, en este caso la intervención fue en la avenida del Lago, el sector del parqueadero y de La Cuchilla”, explicó Iván Castro Romero, gerente de Espacio Público y Movilidad.

El funcionario recalcó que estas zonas son de gran congestión vehicular y peatonal y por esta razón no se puede ser permisivo con las ventas informales que en su mayoría ya fueron compensadas o recibieron recursos económicos para su retiro del espacio público. “Estamos encontrando muchas personas que ya recibieron dinero o ayudas del Distrito y que ahora quieren volver a invadir las mismas zonas y tienden a ser agresivos frente a la autoridad”, dijo Castro.

En cuanto a la zona del parqueadero del CAI de Martínez Martelo, Castro señala que en ese lugar no puede haber absolutamente nadie pues ya fue recuperado para el parqueo de vehículos y como una zona de ingreso y salida de vehículos de socorro en caso de presentarse una emergencia.

Sin embargo, existe un área que no fue recuperada, que corresponde a la zona norte de ese parqueadero y que entra en el proceso de recuperación por el traslado del mercado de Bazurto, “quienes permanecen allí, tienen unas pautas que deben seguir, no se pueden pasar de la zona autorizada y deben mantener el lugar limpio, sin basuras y desperdicio y vemos que eso no se está cumpliendo”, explicó el Gerente.

Los operativos se realizan de manera constante y diaria para evitar mayor ocupación de los espacios públicos y mejorar la movilidad.

