Sargento desertó de Guardia venezolana y duerme en Parques de Barranquilla

Desde hace cuatro días el sargento de la Guardia venezolana, Endris Cubillan, duerme en los parques y plazas de Barranquilla, a donde llegó en búsqueda de oportunidades tras abandonar su puesto en la fuerza pública para "no seguir apoyando a un gobierno que no sirve para nada", señala.

El sargento aseguró que decidió venirse para tener una mejor vida y ayudar a su familia.

Estando en suelo barranquillero opina libremente sobre la situación política que afronta su país. "Tenemos un presidente que dejó caer un país tan productivo como lo es Venezuela. No pudo con el país y lo dejó en la banca rota".

El primer día que llegó a la capital del Atlántico fue víctima de un atraco en donde lo despojaron de una de sus maletas. "Ha sido difícil porque ahí tenía el único dinero que me acompañaba y ahora estoy durmiendo afuera de los hospitales para evitar que me roben de nuevo", expresó.

Cubillan aprovechó su condición de militar para acercarse a la frontera colombiana por una de las trochas y en cuanto vio la oportunidad, no dudó un segundo en cruzarla.

"La gente aquí es muy buena. Me ayuda con comida y me he acercado a las iglesias en donde también me ayudan con la alimentación", aseguró.

Este venezolano expresó su deseo de viajar a Bogotá en donde una mano amiga le tendió los brazos para conseguir un empleo y hacia donde partió con apoyo de Expreso Brasilia, transportadora que decidió apoyarlo luego de escuchar su historia en Caracol Radio.

