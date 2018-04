Gobierno no ha enviado recursos de gratuidad a las I.E del país

Y es que de acuerdo con la presidenta del Sindicato Único de Trabajadores por la Educación del Quindío, Suteq, Luisa Ospina, desde que inició el calendario académico el gobierno no ha enviado a ninguna región del país los recursos que garantizan que los estudiantes no paguen ni un solo peso para ir a clases, lo que afecta el funcionamiento de las instituciones educativas, pues no hay como comprar insumos como papelería, elementos de aseo y no hay como hacer mantenimiento a las infraestructuras.

“Hoy los colegios están funcionando por la voluntad de los rectores y los maestros por mantener los colegios abiertos y el apoyo y compromiso de los padres de familia que no dejan de enviar sus niños al colegio, pues no se está cumpliendo con ninguna de las responsabilidades, que el gobierno tiene con la educación del país”, dijo la presidenta del Sindicato Único de Trabajadores por la Educación del Quindío, Suteq, Luisa Ospina.

Dijo la líder educativa, que ante este panorama, no se descarta un paro de 48 horas, para lo cual se estará definiendo hora y fecha del cese, pues la única manera de hacer que el gobierno atienda.

