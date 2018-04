Identificadas 2 de las 3 víctimas de un extraño crimen en el sur del Cauca

Un médico tradicional o chaman y un soldado que había desertado del ejército, fueron identificadas dos de las tres personas que fueron asesinadas en un paraje del corregimiento de Betanía municipio de Patía, al sur del Cauca.

El caso hace parte de la misteriosa muerte de tres personas en esta zona conflictiva del sureño municipio afectado por el narcotráfico y la presencia guerrillera.

Inicialmente las autoridades judiciales identificaron a dos de las víctimas como el médico tradicional Nelson Sotelo Gaviria, procedente del departamento del Putumayo y Wilmer Antonio Sotelo Rivera, un soldado regular que desertó de su servicio militar en San Vicente del Caguan, pero que actualmente aparecía como desplazado.

La policía dijo que hasta el momento se desconoce que pudo haber sucedido con estas personas que fueron asesinadas con arma de fuego.

La tercera víctima no ha sido identificada, según las autoridades. En el municipio de Patía, las autoridades dicen que no tienen ninguna información sobre los autores del triple crimen y que hasta el momento todo es un misterio por cuanto las víctimas no eran de la región.

