Piden decretar nula elección de Félix Chica como representante a la Cámara

Ante la sección quinta del Consejo de Estado el abogado Carlos Andrés Murillo Quijano radicó una demanda de nulidad electoral en contra del electo representante a la Cámara por Caldas, Félix Alejandro Chica Correa, ya que considera que este político del partido Conservador incurrió en una inhabilidad para hacerse elegir como congresista.

La acción legal también pretende que a Chica le apliquen una suspensión provisional de su elección como representante mientras en la alta corte toman una decisión definitiva sobre este caso.

Murillo Quijano explica que Félix Chica incurrió en la inhabilidad, ya que en el mismo periodo que se hizo elegir como diputado también resultó elegido como congresista. Esto debido a que el 15 de octubre de 2015 consiguió una votación favorable para ser diputado de la Asamblea de Caldas, para el periodo que comprende desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019 y que en las elecciones del pasado 11 de marzo, lo eligieron congresista para el periodo que comprende desde el 20 de julio de 2018 hasta el 20 de julio de 2022.

“los periodos se traslapan, es decir que coinciden. A eso hace referencia un artículo constitucional y pues ese es el pronunciamiento que estamos esperando”, indicó el jurista.

En el documento de la demanda el abogado citó el artículo 179 de la Constitución Política de Colombia, que habla del régimen de inhabilidades y que en su numeral 8 explica que nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público ni para una corporación y un cargo si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente.

En el documento Murillo Quijano cita una serie de jurisprudencias de altas cortes (sentencias) en las que según él los magistrados fallaron sobre hechos muy similares y decretaron la inhabilidad.

“Estamos tranquilos”

Por su parte Félix Chica manifestó que ese tipo de acciones legales son derechos que tienen los ciudadanos que consideren que él pudo haber incurrido en una inhabilidad, agregó que está tranquilo y que desde antes de empezar la campaña a la Cámara de Representantes ha estado seguro de que no tiene ese tipo de dificultades.

Chica explicó que cumplió con el requisito de la renuncia, que incluso le exigió la dirección nacional del partido y así se la presentó a la Asamblea de Caldas antes de empezar su trabajo rumbo al Congreso.

El electo representante aseguró que hizo consultas ante el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral, que de la segunda entidad recibió respuesta y no le informaron de posibles inhabilidades. También dijo que hay jurisprudencias a favor de otros congresistas inmersos en situaciones similares a la suya.

¿Quién demandó su elección?

El abogado murillo que reside en Bogotá dijo que un ciudadano referido llegó a su oficina para que se emprendieran estas acciones legales. No reveló la identidad y dijo que su función como abogado es la de prestar un servicio.

Por su parte el demandado dijo no conocer quién interpuso la demanda y que con el tiempo irán conociendo que persona fue. Lo que si dijo es que es seguro que es alguien de Caldas interesado en su curul.

Si a Chica Correa le retiran su curul quién se vería beneficiado es el actual representante Arturo Yepes Álzate, que en las recientes elecciones no logró una votación favorable, ya que podría tomar ese cupo en el congreso por el partido Conservador.

Ante la posibilidad de que él sea el accionante contra Chica no se quiso referir, sin embargo en repetidas ocasiones ha dicho que no tiene interés de mantenerse en el congreso, que no está entre sus pensares ejecutar acciones legales y que su vida laboral ya la tiene definida para cuando termine su periodo en la Cámara.

