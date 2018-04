Concejo de Cartagena revisa proyectos de acuerdo en audiencias públicas

El Concejo de Cartagena en sesión abrió audiencias públicas para cinco de los 11 proyectos de acuerdos presentados algunos por el Distrito y otros por concejales.

En esta oportunidad, se discutió el Proyecto de Acuerdo 093, por medio del cual se efectúa una incorporación en el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales presentados por la Administración Distrital; el Proyecto 096, en el que se establece un Proceso Urbano de Paz y se define la figura del Coordinador Urbano de Paz del Distrito de Cartagena presentado por el concejal César Pión; el Proyecto de Acuerdo 100, por el cual se reglamentan las tarifas y se verifica el estado de los parqueaderos en el Distrito de Cartagena presentado por el Concejo; el Proyecto de Acuerdo 101, informes de oficinas de control interno y orden centralizado y descentralizado; y por último el Proyecto de Acuerdo 102, por el cual se dictan normas para la atención integral de la mujer cabeza de familia y se da prioridad al acceso de educación y prestación en salud de los hijos de la mujer cabeza de familia.

Así van las audiencias

Proyecto de Acuerdo 093

La secretaria de Hacienda, Sibila Carreño, explicó las diferentes modificaciones que ha tenido el Proyecto de Acuerdo desde su presentación. La primera de ellas sumó recursos del Sistema de Participación, recursos de capital y recursos de fondos especiales por un valor de $7,989, 473,599 pesos. Con la segunda modificación el valor aumentó a $8.873,764.060 y en esta última se agregaron unas vigencias expiradas por un monto de $22.307.542.738. Lo que finalmente al presupuesto distrital se incorporará la suma de $31.181.306.797.

Por su parte, el ciudadano, Iván Caraballo, expuso que no hay claridad de cómo, ni quienes van ejecutar estos recursos. “Me preocupa porque no hay precisión de cómo se va ejecutar el presupuesto porque queda muy abierto a la hora de hacer contrataciones y no estoy de acuerdo que se faculte al alcalde para hacer correcciones numéricas en el presupuesto de la ciudad”

Los concejales César Pión y David Caballero expresaron sus inquietudes luego de la intervención de Caballero. “La vez pasada solicité al Distrito las certificaciones para que no se estén invirtiendo los recursos dobles y se hiciera un monitoreo en la ejecución de recursos a todas las entidades para así no equivocarnos a la hora de aprobar más presupuesto”, manifestó Pión.

Su homólogo David Caballero respaldó la posición de Pion y dijo: “Deja mucho que pensar doctora Sibila que la dejaron sola en el debate. Son temas vitales para la ciudad que comprenden saneamiento básico, cobertura en salud, educación y no veo a nadie que la respalde el día de hoy. Le haremos llegar nuestras inquietudes a su despacho”.

Proyecto de Acuerdo 096

El ciudadano Iván Caraballo refiriéndose al proyecto de Proceso Urbano de Paz dijo que era muy ambicioso en la parte donde se propone conformar un comité que respalde esta iniciativa. “Se eleva mucho, Dr. Pión con la creación de este comité con tantas personalidades políticas, gremiales, judiciales, lo veo bastante inviable. La paz de Cartagena no es con fusil, ni con Policías, la causa de la violencia es intrafamiliar, surge de la marginalidad, la pobreza extrema y la falta de educación” puntualizó.

Por su parte, el proponente del Proyecto, César Pión, acogió las observaciones y se defendió argumentando que la dificultad no está en plantear políticas públicas, la falla radica cuando se ejecutan. “He presentado este proyecto en 4 oportunidades y en cada una lo he ido perfeccionando, y el origen del Proceso Urbano de Paz no es más que la disminución, neutralidad y fabricación del nuevo ser habitante de la ciudad de Cartagena, por eso la conversación se hace ancha, porque desde todos los sectores debe nutrirse, desde el INPEC hasta la Cámaras de Comercio, pasando por policías, jueces etc. En este espacio se deben generar de una vez las políticas públicas de reinserción, resocialización y generación de empleo para estas personas”

Proyecto de Acuerdo 100

El director del DATT, Fernando Niño, asistió a la plenaria y manifestó que acata y recibe las conclusiones y planteamientos por parte de la Corporación.

El ciudadano Iván Caraballo intervino en esta audiencia y exigió que deben habilitarse espacios públicos para parquear, han privatizado todas las zonas de parqueo público y también ejercen violencia para cobrar los que operan dichos establecimientos.

El concejal César Pión se refirió a este proyecto que el concejo ha realizado seis debates sobre movilidad debido a que es un problema y un dolor de cabeza para el ciudadano. “Si la administración no presenta una regulación de tarifas, nosotros tenemos la obligación de decirle que lo haga. Señor director del DATT, queremos acabar con el maquillaje de las políticas públicas sobre la movilidad que se muestran en los diarios. Tenemos la intención pero necesitamos que el Distrito ayude, eso lo soluciona una acción del gobierno distrital con una aprobación nuestra.”

El proyecto lo respaldará la bancada del Partido Conservador así lo manifestó David Caballero y Rodrigo Pereira, estos parqueaderos privados hay que visitarlos con el Dadis, bomberos, infraestructura y con todas las dependencias del Distrito que nos permita hacer una reglamentación y la revisión de las pólizas de responsabilidad civil y extracontractual que existan y definir las sanciones correspondientes, porque cualquiera monta un parqueadero.

Proyecto 101 y 102

El ciudadano Iván Caraballo expresó sus opiniones para ambos proyectos para el primero, le pidió al Concejo revisar el funcionamiento y la efectividad de la oficina de Control Interno porque conoce de ciudadanos que han manifestado quejas de los funcionarios. Y para el Proyecto de Acuerdo 102 manifestó que este proyecto debe abarcar padres y abuelos que son cabeza de hogar, el proyecto debe establecer que busca proteger, a la mujer o a los hijos, debe incluir hombres que son cabeza de familia.

La mesa directiva citó para sesionar a partir de las 7:30am

Comentarios