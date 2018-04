"Nos están sacando por un lado de licitación del Cable de Bogotá"

Herman Loaiza, gerente de la asociación Cable Aéreo de Manizales explicó por qué acudieron a una recusación contra el proceso de licitación para escoger el operador del Cable Aéreo de Bogotá, lo cual tiene paralizada en el momento dicha licitación.

“Los pliegos están por 91 mil 500 millones de pesos. Sentimos que a la Asociación Cable Aéreo de Manizales y en general a la industria colombiana nos están sacando de esa licitación. Prácticamente es para extranjeros o para colombianos que tengan musculo financiero asociados con extranjeros que tengan la experiencia en operaciones de cables”, indicó Loaiza.

El directivo aseguró que en el país hay tres empresas que tienen la experiencia para operaciones de Cables. La de Manizales, además de Metro Cable de Medellín y Chicamocha en Santander y explicó que no los dejan participar en la licitación por sus estados financieros.

Después de explicar esos argumentos el gerente indicó que le pidieron a la Procuraduria General de la Nación que investigue las actuaciones de Transmilenio y sus funcionarios y además enviaron un documento a la Personería de Bogotá, para que haga vigilancia en estos procesos.

“Ellos están pidiendo 5 mil millones de pesos en Patrimonio y ninguna empresa en Colombia los tiene. Piden 3 mil millones de pesos como capital de trabajo y tampoco ninguno los tiene. Cuando uno hace un consorcio o una unión temporal, nosotros ponemos la experiencia y el socio pondrá el recurso económico. Eso no lo está permitiendo Transmilenio. Nos está sacando por un lado”, expresó

Herman Loaiza también habló de los factores de riesgo. Indicó que la licitación pone en desventaja al futuro operador sea nacional o extranjero porque el riesgo solo está para quién se gane la licitación.

“No hubo estudio de Mercado”

El gerente del Cable Aéreo de Manizales asegura que para la licitación de Bogotá no se hizo un serio estudio de mercado, dice que no se ve en los pliegos y no les dan respuestas a observaciones que hicieron sobre dicha licitación.

En Manizales esperan que en pocos días se dé respuesta a las recusaciones, que se revoque la licitación y les permitan participar de dicho proceso.

