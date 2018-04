Centro de Vida el Zapatero del adulto mayor tiene su panadería en Cartagena

La Secretaria de Participación y Desarrollo Social desde su Unidad de Adultos Mayores participa de la iniciativa, donde se le ofrece a los adultos mayores, la oportunidad de que cada cinco días participen en la elaboración de panes. Esto contribuyendo al fortalecimiento de las unidades productivas y a su vez el aprovechamiento del tiempo libre para un envejecimiento activo.

Arianna Castro Puello, Secretaria de Participación y Desarrollo Social, se mostró complacida al ver los rostros de alegría de los adultos mayores y ratificó el compromiso de la administración Distrital con el desarrollo integral de los adultos mayores : “El Distrito de Cartagena, está comprometido con el fortalecimiento de los procesos misionales y estratégicos del programa adulto mayor y así brindar atención con calidad, ofreciendo espacios dignos para el desarrollo del envejecimiento activo y saludable al Adulto Mayor.

"Me ha parecido muy maravilloso ser parte del centro de vida, uno se siente bien atendido, conoce y comparte con los compañeros. Me ha gustado mucho, porque empleo mi tiempo libre elaborando panes de bocadillo, arequipe, panochas y otros. Ya son cinco años desarrollando esta actividad me mantengo activa y saludable”: indicó un beneficiario.

Comentarios