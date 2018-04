Parálisis en la URI de Barranquilla por falta de servicio de energía

Como "muy preocupante" calificó el personero Distrital, Jaime Sanjuán, la paralisis en la que se encuentra la Unidad de Reacción Inmediata URI del centro de Barranquilla, a raíz de que no cuenta con el servicio de energía desde el mediodía de la tarde de este miércoles.

Según funcionarios del sitio, se registró un daño en uno de los transformadores vecinos a las instalaciones dejando sin el fluido eléctrico y afectando la atención a los usuarios.

"Llegué a poner una denuncia y me dijeron que no podían recibirla porque no hay sistema debido a que no cuentan con energía", expresó uno de los ciudadanos que llegó hasta el sitio.

Estamos con nuestro personal solicitando saber qué pasa con las instalaciones porque están en condiciones inhumanas", indicó la Personería Distrital.

La empresa Electricaribe envió un supervisor para determinar si se trata de una falla interna

