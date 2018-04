Efectos de valorización podrían quebrar al municipio: César Augusto Mejía

Y es que de acuerdo con el presidente de Camacol y la Constructora Camu Cesar Augusto Mejía Urrea, esta situación con la valorización en Armenia no da confianza inversionista, pues lo que se sabe es que hubo unos anticipos que no aparecen, las obras están costando más de lo planteado en un inicio y para colmo de males el recaudo no ha sido el esperado.

“Estos temas de corrupción pueden llevar a la ciudad de Armenia a la quiebra, es gravísimo porque si estamos viendo que en las obras que se están ejecutando o están contratados, el anticipo se perdió y hay un recaudo muy inferior, por eso podemos pensar que el municipio puede tener grandes dificultades económicas”, dijo Cesar Augusto Mejía Urrea.

El ingeniero Cesar Augusto Mejía Urrea pidió al alcalde liderar con certeza esta situación, para que se pueda dar con la mejor solución que beneficie a la ciudadanía entera.

