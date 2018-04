Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 12 de abril

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública el 26 de abril a la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco y cuatro ex funcionarios de la administración municipal 2012 – 2015 por presuntamente superar la autorización de vigencias futuras por $92. Mil millones de pesos.

Según el ministerio público los ex funcionarios que deberán presentarse en la audiencia a parte de la ex mandataria son el ex secretario de Infraestructura, Julio César Escobar Posada; la ex directora del Departamento Administrativo de Hacienda, Luz Elena Mejía Cardona; el ex director del Departamento Administrativo de Planeación, Carlos Alberto Mendoza Parra y el subdirector del Departamento Administrativo Jurídico, Juan Sebastián Londoño Forero.

Las posibles faltas fueron calificadas en esta etapa procesal como graves y gravísimas a título de culpa gravísima y culpa grave.

Como dato adicional una de las ex funcionarias que deberá asistir al interrogatorio es actualmente la secretaría de hacienda de la gobernación del Quindío, Luz Helena Mejía.

Constructores de Armenia consideran que los problemas con la valorización podrían llevar al municipio a la quiebra.

Y es que de acuerdo con el presidente de Camacol y la Constructora Camu, Cesar Augusto Mejía Urrea, esta situación no da confianza inversionista, pues lo que se sabe es que hubo unos anticipos que no aparecen, las obras están costando más de lo planteado en un inicio y para colmo de males el recaudo no ha sido el esperado.

Camacol pidió a la alcaldía de Armenia agilidad para solucionar la inseguridad jurídica que tiene paralizada la construcción.

Precisamente, fue el llamado de la directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción Sandra Forero a la administración municipal, al término de la tercera asamblea regional del gremio... pues si bien se reconoce la voluntad del gobierno local, se requieren hechos concretos y ajustes normativos adecuados que dinamice uno de los sectores que más aporta al comercio y a la generación de empleo...

Debido a los nuevos lineamientos del ministerio de educación nacional sobre el programa de alimentación escolar, la cobertura de este programa pasara en el Quindío de beneficiar este año a 41.459 estudiantes a solo 28172 estudiantes, de los cuales 10.636 recibirán almuerzos, a 9.976 se les entregará refrigerios industrializados y 7.560 disfrutarán de desayunos calientes.

El secretario de educación Álvaro Arias manifestó que solo los estudiantes que estén en jornada única serán los beneficiados con el PAE, para lo cual hay $9.200 millones de pesos de presupuesto, contrato que esperan se adjudique el 25 de abril y el programa esté operando en los colegios el 8 de mayo.

El procurador general de la nación Fernando Carrillo absolvió al alcalde de Filandia Roberto Murillo de la sanción que le impuso la procuraduría regional que lo suspendió 30 días del cargo el año pasado por supuestamente incumplir la cuota de género en su administración

El mandatario de la colina iluminada del Quindío en diálogo con Caracol Radio dijo que este fallo del procurador le dio la razón de que se le había violado el debido proceso toda vez que tenía las pruebas que demostraba que si había cumplido con la cuota de género, señalo que no descarta entablar acciones por el daño en su hoja de vida.

El Invías cederá de manera gratuita a la alcaldía de Armenia los predios aledaños a la antigua estación del ferrocarril, para poder avanzar con las obras de valorización.

En Armenia será recibido con honores el cuerpo sin vida de unos de los policías que murió en el atentado en el Urabá antioqueño.

Se trata del patrullero Giovanny Rodríguez Castaño de 27 años de edad, y que llevaba dos de ellos en la Policía y ya tenía dos felicitaciones por su trabajo.

El comandante de la policía en el Quindío, coronel Luis Hernando Benavides lamentó la muerte del patrullero y dijo que brindan acompañamiento a los familiares del uniformado cuyo cuerpo sin vida será trasladado en las próximas horas a Armenia.

Este año la Dian ha incautado en el Quindío mercancía de contrabando por el orden de los 2.000 millones de pesos.

La directora de la Dian en el Quindío Blanca Zamora dijo que los controles no se van a detener en las carreteras de la región, pues gracias a eso, en lo que va del año se han confiscado seis contenedores con mercancía de diferentes categorías.

Precisamente en las últimas horas la Dian y policía fiscal y aduanera incautaron 619 lámparas, 143 unidades de válvulas, 22.652 paquetes de pañitos húmedos, 6.840 unidades de tubería, 90 generadores eléctricos y 70 unidades de accesorios para vehículo. Mercancía que era proveniente de China

La alcaldía de Quimbaya oficializó la entrega de recompensa de 10 millones de pesos para quien brinde información sobre los responsables del homicidio del líder liberal de esa localidad Cristian Toro, asesinado el 21 de febrero de este año.

El alcalde del municipio luz del Quindío, Jaime Andrés Pérez dijo que la idea es poder esclarecer este asesinato del que aún no se tienen pistas claras, el mandatario señalo que este año se han registrado 6 homicidios en esa localidad, el 80% están relacionados con tráfico de drogas, 10% con intolerancia y 10% sin determinar, dijo que los crímenes en su mayoría son cometidos por personas muy jóvenes incluso menores de edad.

Las autoridades en el Quindío anunciaron un plan especial para combatir el tráfico de estupefacientes dentro y fuera de colegios y universidades en el departamento que garantice que este delito que va en aumento se pueda mitigar y no siga impacto a niños niñas, adolescentes y jóvenes.

EPQ asegura que pese a la intensidad de las lluvias, se está garantizando el abastecimiento de agua potable en todo el departamento

Precisamente, ante el reciente informe del ministerio de vivienda que sostiene que 620 municipios del país podrían presentar problemas de desabastecimiento de agua asociados a las temporadas de lluvia, hablamos con el gerente de EPQ James Padilla quien dijo que pese a la alta turbiedad del agua, lo cual ha complicado el tratamiento del agua, el líquido se está garantizando sin problemas a los hogares de los municipios del Quindío.

En crisis administrativa se encuentran las instituciones educativas del Quindío, tras la falta del giro de los recursos de la gratuidad en la educación.

Descubren palmas de cera transexuales, Los ejemplares avistados por investigadores están en Tochecito, en el departamento del Tolima, en la zona que colinda con Quindío.

El reconocido botánico colombiano Rodrigo Bernal habló en el programa Al Campo, de Caracol Radio sobre unos ejemplares del Árbol Nacional de Colombia que cambiaron de sexo.

En deportes, en la copa águila, el Deportes Quindío a pesar de que perdió 1 a 0 frente a Universitario de Popayán en el estadio Centenario de Armenia, se clasificó a la tercera ronda del torneo por gol diferencia, ahora el equipo cuyabro enfrentará a Rionegro Águilas.

