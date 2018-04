Auditoría encontró irregularidades en recaudados de Contraloría de Boyacá

Con este resultado, estaría en serios líos el contralor de Boyacá Pablo Augusto Gutiérrez Carrillo, quien viajó junto con 82 de sus funcionarios del 3 al 5 de marzo del 2018 hasta Panamá, para celebrar el día del hombre y de la mujer.

Dicha contraloría explicó que el viaje se desarrolló debido a que se tenía una integración pendiente “para romper la rutina, las costumbres sedentarias, y para reducir el estrés debido a la intensidad de trabajo de los funcionarios”.

La Auditoría General encontró irregularidades en el recaudo de $509 millones de pesos en multas impuestas y cobradas por la Contraloría de Boyacá

El Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, explicó en Caracol Radio los resultados de la auditoría especial realizada a la Contraloría de Boyacá con respecto al viaje a Panamá de funcionarios de ese organismo de control.

Rodríguez Becerra puso en evidencia serias irregularidades en la Contraloría de Boyacá, destacando tres hallazgos más con presunta incidencia disciplinaria relacionados con el mencionado viaje.

“Uno de los hallazgos encontrados en este ejercicio auditor se debió a dineros que la Contraloría cobró por multas, que no aparecen recaudados, como tampoco soportada la destinación que se les dio”, sostuvo el auditor general.

Dentro de esos hallazgos está el relacionado con la irregularidad manifiesta de cómo se justificó el viaje a Panamá.

El Plan de Bienestar Social del 2017 de la Contraloría de Boyacá, no tenía incluida esta actividad, como tampoco el plan de la vigencia 2018.

“Sin embargo, so pretexto de realizar la celebración del “día del hombre y la mujer”, se van de viaje 78 funcionarios de la contraloría, entre ellos el contralor, Pablo Gutiérrez Carrillo. Además, el motivo de esta actividad –que fue contratada en el 2017–, ya había sido celebrado a comienzos del mismo año mediante un viaje a la ciudad de Santa Marta”, indicó el auditor general.

Otra prueba de lo expuesto es el hecho de que la actividad no esté soportada con un estudio técnico que es obligatorio para los planes de bienestar. Estos hechos evidencian que no había actividad pendiente y que el viaje no pertenece a ningún Plan de Bienestar de los funcionarios de esta Contraloría. Igualmente, resalta la auditoría especial la falta de acción de la Oficina de Control Interno, por el incumplimiento de control y vigilancia al Fondo de Bienestar de Empleados de la Contraloría General de Boyacá, obligación expresa en la ordenanza de creación de este fondo.

Pero ahí no paran las irregularidades advertidas frente al procedimiento de la salida del contralor de Boyacá, para participar de una actividad que se considera irregular al no hacer parte de ningún Plan de Bienestar.

“El hallazgo que más llama la atención de la Auditoría General de la República, es el de quinientos nueve millones de pesos ($509.000.000), correspondientes a multas cobradas por la Contraloría, no tienen soporte de ingreso a la entidad, como tampoco del uso que le fue dado a estos “recursos públicos”, irregularidad que representa un presunto detrimento al patrimonio público”, manifestó el Auditor General.

El resultado de la investigación ya se puso en conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía, para que estas surtan los trámites y tomen las medidas correspondientes.

