Diputado cuestiona avance del Plan de Desarrollo de Caldas

Serios cuestionamientos al cumplimiento del Plan de Desarrollo del gobernador Guido Echeverri Piedrahita, hace el diputado del partido Liberal Jorge Hernán Aguirre González quien asegura que algunos programas tienen cero avance en su ejecución.

Indicó que deportes, Agricultura, Desarrollo Económico, Territorial de Salud y Vivienda son las secretarías que, según un documento entregado por Planeación, presentan estas dificultades.

“El camino es largo y pedregoso para la mayoría de los secretarios de despacho. Hoy no han entregado el primer informe de evaluación del Plan 2016-2019, eso quiere decir que no sabemos con certeza qué avances llevamos sobre el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y especialmente sobre los impactos que ha tenido toda esa contratación”, aseguró el corporado.

De acuerdo con el abogado, el mismo secretario de Planeación le entregó un listado de las metas de algunos productos que están en cero y aparecen Gobierno con dos, Desarrollo Económico con seis, Dirección Territorial de Salud con ocho metas sin avance y Vivienda con seis.

“El Plan de Desarrollo hoy tiene serias dificultades para cumplirse porque hay unas metas que permanecen en cero y estamos en el tercer año de gobierno”, afirma Aguirre González.

Con relación a este tema el gobernador Echeverri Piedrahita afirmó que le están haciendo seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo. Explicó que de acuerdo con las informaciones recogidas por Planeación avanzan en un poco más del 50% lo que corresponde a la época del año y que se han conseguido las contrapartidas necesarias.

“Yo no sé de dónde saca la información el diputado Jorge Hernán Aguirre pero proyectos en cero no hay. Hay unos que tienen retrasos en su ejecución pero no hay ninguna meta que esté en cero como él lo plantea”, expresó el mandatario

