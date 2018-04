Grave contaminación por petróleo denuncian propietarios de fincas en Tibú

La situación se registra en la zona rural de Tibú donde más de 30 hectáreas representadas en 14 propietarios de estos predios están afectadas desde hace siete meses.

Caracol Radio, hablo con Diego López, uno de los propietarios de las fincas contaminadas por el derrame de crudo. Explico que en la zona existen pozos petroleros inactivos que por falta de mantenimiento y monitoreo de las autoridades ambientales, terminaron expulsando el crudo represado provocando una emergencia ambiental sin precedentes en la población.

“Ecopetrol aún no se ha manifestado con las personas afectadas a entablar dialogo por los daños causados, aquí ya no hay ningún ser vivo sobre las fuentes hídricas porque este tema ya lleva siete meses, se había reportado ante la corporación pero no ha habido ninguna acción por parte de Corponor, dijeron que eso era un fenómeno natural…” manifestó, el señor, López.

Agregó que las actividades agrícolas y pecuarias se mantienen suspendidas en la zona afectando las fuentes de ingresos económicos para las familias que subsisten de estos oficios. Expresan su preocupación por la recuperación ambiental de la zona por los graves efectos causados al ecosistema.

Las autoridades ambientales de Norte de Santander y la compañía petrolera no se pronuncian sobre los hechos denunciados.

