Alcalde de Cúcuta contempla el pago parcializado del impuesto predial

Durante la semana anterior se presentó un desacuerdo entre la administración municipal y el concejo de Cúcuta, por la propuesta de los munícipes de presentar un proyecto de acuerdo en donde se podría tener un pago parcializado del impuesto predial, el cual sería cancelado por los contribuyentes en cuatro cuotas en el año.

Este pago trimestral lo que buscaba según el presidente del concejo Jaime Ricardo Marthey Tello es brindar una facilidad a las personas para que cancelen el saldo total de esta forma, sin embargo la idea no fue acogida por el mandatario al indicar que dentro de su plan de desarrollo no estaba contemplado este beneficio y por esto no lo legislaría de ser aprobado.

Este pronunciamiento del alcalde no cayó bien en algunos de los concejales quienes argumentaron que esta era una estrategia para ayudar a la ciudadanía por la crisis económica y con esto se aumentaría el recaudo, sin embargo los munícipes encontraron en los archivos de la corporación un proyecto similar con la modificación del artículo 10 del estatuto tributario que había sido aprobado en el año en el año 2012 entregando las herramientas para permitir este pago.

El alcalde de Cúcuta Cesar Omar Rojas Ayala después de esto ha evaluado su posición, y le ha dicho a Caracol Radio que “a veces hay controversias y todo pero yo creo que los impuestos están desde la época antigua por lo cual quien tiene un predio tiene que pagarle los impuestos al estado, vamos a mirar el tema en que algunos de la comunidad no tengan como pagarlo en su totalidad pues lo podemos pagar en escalas por meses, pero lo importante es pagarlos por que con esto yo puedo hacer obras”.

El alcalde de igual forma indicó que estos recursos se sumaran a los de valorización que permitirán ejecutar los megaproyectos que están contemplados en su plan de desarrollo.

