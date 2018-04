Concejales de Cúcuta piden a autoridades mayor seguridad en la frontera

Los coadministradores del municipio de Cúcuta vieron con preocupación que se reanudaran las balaceras en la línea divisoria, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para implantar estrategias que permitan evitar estos enfrentamientos entre las bandas criminales.

Los munícipes han expresado que la policía metropolitana debe incrementar la presencia para contrarrestar estos fenómenos de criminalidad, que colocan en riesgo a todas las personas que pasan por los puentes internacionales a diario.

César Arbey Torres Bautista concejal de Cúcuta por el partido conservador, le dijo a Caracol Radio que se buscara realizar una invitación a los comandantes de las autoridades para que expliquen cómo se está atacando este fenómeno.

“No es el primer enfrentamiento, ya van varios y es lamentable lo que se está presentando ahí en El Escobal, creo que llego el momento en que la policía nacional tiene que tomar cartas en este asunto, no podemos seguir como vamos por que el tema de seguridad en la ciudad ha sido bastante grave, voy a pedirle al señor presidente del concejo que se haga un concejo de seguridad pero a puerta cerrada y que nos cuenten la verdad verdadera de lo que le está pasando a esta ciudad, porque un día vienen y no está pasando nada, solo son pañitos de agua tibia cuando la situación en realidad es delicado, no necesitamos solo que sea una percepción si no que sea una seguridad real” dijo el concejal.

Los concejales han expresado que en los próximos días se programara una sesión especial, en donde se logre este encuentro que permita aclarar las dudas planteadas por la falta de seguridad.

