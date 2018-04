Familiares de ministra contrataron con la Autónoma, afirma madre de Ramsés

En la carta de renuncia a la Sala General de la universidad Autónoma del Caribe, Sonia Lamadrid –madre del ex rector Ramsés Vargas- afirmo que familiares de la actual ministra de Educación Yaneth Giha, se habrían beneficiados con contratos en el centro de educación superior.

“No señora ministra, no les va alcanzar, a usted no la van a ratificar, usted es un problema para cualquier gobierno, más allá de su reconocida impericia, no va querer exponerse usted al escarnio de reconocer públicamente al país que tres consanguíneos suyos son contratistas y se han beneficiado de los recursos de la Universidad Autónoma del Caribe que hoy usted investiga”.

En una agitada sesión que se inició a las 8:00 a.m. y se prolongó hasta las 7:00 p.m., fueron retirados por las directivas, Pedro Sierra quien se desempeñara en la era Vargas, como vicerrector administrativo y Jesús David Pantoja como se secretario general.

Este último fue demandado por el exdirectivo, Orlando Abello quien lo habría denunciado por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.

La misiva también cuestiona la responsabilidad del gobierno en la actual situación de la universidad “Con inspectora in situ y no sé cuántos funcionarios más viaticando todas las semanas, el gobierno guarda silencio ante los atropellos, acoso y despidos de los allegados a la familia Vargas”.

Caracol Radio llamo al teléfono personal de la señora Sonia Lamadrid, quien respondió “esto es un Sai”.

