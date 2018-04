Procuraduría citó a audiencia a ex alcaldesa Armenia por valorización

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco y cuatro ex funcionarios de la administración municipal 2012 – 2015 por presuntamente asumir compromisos en exceso de saldo disponible, superando la autorización de vigencias futuras otorgada por el concejo a través del Acuerdo 028 de 2014, en cuantía de $92.110.000.000.

Según el ministerio público los ex funcionarios que deberán presentarse en la audiencia a parte de la ex mandataria son el ex secretario de Infraestructura, Julio César Escobar Posada; la ex directora del Departamento Administrativo de Hacienda, Luz Elena Mejía Cardona; el ex director del Departamento Administrativo de Planeación, Carlos Alberto Mendoza Parra y el subdirector del Departamento Administrativo Jurídico, Juan Sebastián Londoño Forero.

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría, las presuntas irregularidades se relacionan con la suscripción de dos contratos de obra pública por valor total de $111.262.735.728, dos contratos interadministrativos y un contrato de consultoría que suman $7.202.376.760, con la cual, al parecer, se habría sobrepasado la autorización de vigencias futuras.

Para el organismo de control, estos contratos debían financiarse con el cobro de la contribución por valorización, pero para el año 2015 aún no había iniciado su implementación y existía incertidumbre sobre el comportamiento del recaudo y por tanto se pusieron en riesgo las finanzas del municipio, teniendo en cuenta que no se tenía certeza del ingreso de los recursos para contratar.

Las posibles faltas fueron calificadas en esta etapa procesal como graves y gravísimas a título de culpa gravísima y culpa grave.

La información de la procuraduría señala que adicionalmente, la exalcaldesa pudo haberse extralimitado al reglamentar el Acuerdo 020 de 2014, pues al expedir el Decreto 082 de 2015, modificó aspectos sustanciales, pues el acuerdo determinó que el inicio de la construcción de la totalidad de las obras debía finiquitarse como máximo dentro de los dos años siguientes a partir del vencimiento de los plazos para pagar por cuotas la contribución, que contemplaba un lapso de 60 meses.Sin embargo, el decreto señaló que el plazo para concluir el plan podría exceder los cuatro años, desde la fecha de expedición del acto de distribución de los recursos de valorización, con el propósito de suscribir todos los contratos posibles antes de la terminación de su periodo.

Por otra parte, durante el año 2015, vigencia en la cual se contrató la mayoría de las obras, la exalcaldesa redujo ostensiblemente el rubro presupuestal que debía respaldar la contratación, y se impuso a la nueva administración la obligación de culminar las obras sin tener la seguridad del pago de la contribución.

La citación se cumplirá en la sala de audiencias de la Procuraduría General de la Nación, el jueves 26 de abril de 2018, a partir de las 9 de la mañana.

Cabe recordar que tres de los ex funcionarios citados por el ministerio público están investigados penalmente por las mismas circunstancias de la valorización y fueron capturados el fin de semana, dos de ellos la ex alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia y el ex secretario de infraestructura Julio Cesar Escobar están privados de la libertad mientras se adelanta el proceso.

Como dato adicional una de las ex funcionarios que deberá asistir al interrogatorio es actualmente la secretaría de hacienda de la gobernación del Quindío, Luz Helena Mejía.

