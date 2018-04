Miércoles 11 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una acción popular presentada por el procurador ambiental del Quindío Carlos Arrieta y fallada en primera instancia por el tribunal administrativo del Quindío le dio tres meses de plazo a los 12 municipios del departamento para que adecue los sitios para el funcionamiento de las escombreras.

El procurador ambiental en diálogo con Caracol Radio manifestó que si bien reconoce que se han hecho gestiones para una escombrera regional, el proceso avanza muy lento y el problema ambiental, social y económico por la falta de un lugar para disponer de estos residuos se ha incrementado y por eso la acción popular busca agilizar los trámites para tener las escombreras.

El alcalde de Armenia le pidió a la Fiscalía que se diga la verdad sobre los dineros de valorización presuntamente perdidos, que fueron a parar a campañas políticas.

Considerando que el Fiscal General de La Nación Néstor Humberto Martínez en su reciente visita a Armenia dijo que no se descartaba esa posibilidad y por eso se estaban haciendo las investigaciones del caso, tras la captura de la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia, su esposo y 5 ex funcionarios más... el alcalde Carlos Mario Álvarez dijo que espera que se conozca la verdad y que está dispuesto a colaborar si llega a ser pertinente.

En medio del escándalo de la valorización en Armenia, Caracol Radio inicia desde hoy una serie de informes especiales sobre el pago de esta contribución en la ciudad, donde hay 19 mil personas que no ha pagado.

Le preguntamos algunos de los concejales de la ciudad si ellos ya pagaron la valorización, las opiniones están divididas, mientras unos ya han pagado otros se han negado a cancelar por la incertidumbre sobre este proceso que tiene en privada de la libertad a la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia.

En Armenia estudiantes de los colegios públicos aseguran que por la falta de operación del Programa de Alimentación Escolar se afecta a 35mil niños y adolescentes y por eso no se puede hablar ni de calidad educativa ni de jornada única.

Desde el sindicato de educadores del Quindío piden el actuar de los órganos de control ante las demoras con la implementación del PAE.

El secretario de Educación de Armenia, Luis Antonio Cobaleda Garay, durante el debate en el Concejo Municipal al que asistieron estudiantes de algunas instituciones educativas fue claro en afirmar que esperan que el 16 de abril se adjudique el contrato del PAE en la ciudad.

Un joven de 18 años de edad identificado como Cristian Eduardo Tangarife se convirtió en el suicidio número 17 en el departamento del Quindío en lo va del 2018, el hecho se presentó en una vivienda ubicada en el barrio Buenos Aires Bajo, en la avenida Centenario de Armenia, en la ciudad ya son 8 los suicidios este año.

El Gaula de la policía del Quindío capturo en Armenia a tres personas sindicadas de pertenecer al grupo delincuencial denominado “Los Niches” dedicados a los delitos de extorsión y secuestro en el departamento

En el operativo fueron detenidos Alias “MI SANGRE” de 27 años de edad, presunto cabecilla de este Grupo de Delincuencia Común de ocupación barbero, alias “EPA” de 19 años de edad, Chef de cocina y Alias “JORMAN” de 23 años de edad, ocupación barbero, a estas personas les figuran las ordenes de capturas proferida por el Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, por el delito de Secuestro Simple.

El Inpec trabajará articulado con la Policía para vigilar a los detenidos con brazalete electrónico y evitar que reincidan...

El ministro de justicia Enrique Gil Botero reconoció que hay déficit de personal en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, por eso se va a trabajar de la mano con la policía para que se custodie a los privados de la libertad con brazalete electrónico, identificados o referenciados por cuadrantes de seguridad, todo con el firme propósito de evitar que no vuelvan a delinquir.

EPQ solicitó a la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico ampliar el plazo para la aplicación del nuevo esquema tarifario.

Esto Teniendo en cuenta que por los inconvenientes ocasionados por la no aprobación a tiempo de la junta directiva y por las demoras en la aprobación del presupuesto no se pudo hacer el ajuste del marco tarifario en 24 meses desde julio del 2016

El gerente de Empresas Públicas del Quindío James Padilla señaló que sólo queda de plazo hasta julio de este año para cumplir con ese proceso, por eso se está buscando exponerle a la CRA la situación socioeconómica de la región, con la intención de poder ampliar el plazo del ajuste tarifario, por el bien de los usuarios.

Red de Paz en el Quindío considera que la captura de Jesús Santrich no es el punto de partida para decir que el proceso de paz fracasó.

En buenas noticias, Mauricio Arenas un operario de recolección de residuos sólidos de la empresa Multipropósito de Calarcá Quindío devolvió a su propietario un computador portátil que halló mientras realizada su labor de recoger basuras en la villa del Cacique, el gesto del trabajador fue reconocido por la empresa y por el dueño del computador.

Ambientalistas Quindianos consideran que la lucha con las consultas populares ya no son para evitar intervenciones mineras, sino para que el gobierno permita que se realicen.

Hasta el 30 de abril de este año tienen plazo para presentar la solicitud, las entidades sin ánimo de lucro creadas antes de 2016 y que pretenden permanecer en el Régimen Tributario Especial para el año gravable 2018, así lo dijo la directora de la Dian en el Quindío Blanca Zamora

12 mil 778 millones serán invertidos en el Hospital San Juan de Dios de Armenia, luego de que El Órgano Colegiado de Administración y Decisión, OCAD Regional, aprobara el proyecto presentado por esta entidad para la construcción y adecuación de nuevas salas de parto, equipos biomédicos y 55 habitaciones individuales.

Gracias a la gestión de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío en alianza con INNpulsa Colombia, la Alcaldía de Armenia, la Gobernación del departamento y el Comité de Cafeteros, seis empresas Quindianas participarán de la feria de cafés especiales más importante del mundo que tendrá lugar los días 18 al 22 de abril en Seattle, Estados Unidos.

En deportes, a las 3 y 30 de la tarde en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío jugará el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Águila enfrentando a Universitario de Popayán, la ventaja la tiene el equipo cuyabro luego de haber ganado el primer partido 3 a 1 y con un empate clasificará la tercera fase del campeonato.

En Deportes, las patinadoras quindianas Emily Marín y Giuliana Pantoja del club Kayros, lograron tres medallas de oro y dos de bronce en el Campeonato Nacional de Transición de Patinaje, que se llevó a cabo en Cartagena.

