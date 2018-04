Ministerio público pide a grupos armados respetar comunidades en Catatumbo

El últimos enfrentamiento que se presentó en la zona rural del municipio de San Calixto entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y la Disidencia del EPL autodenominada “Los Pelusos”, ha encendido nuevamente las alarmas en la zona del Catatumbo ante la afectación que se pueda tener a las comunidades.

El enfrentamiento entre estos dos grupos al margen de la ley ha dejado decenas de víctimas entre los que se encuentran presuntos integrantes de estas guerrillas, y civiles que han resultado impactados durante los combates.

Jorge Alberto Villamizar Durán defensor del pueblo regional, le dijo a Caracol Radio que a pesar de ser grupos armados deben garantizar la integridad de los habitantes de esta zona al norte del departamento.

“A nosotros nos preocupa las comunidades del Catatumbo, llamamos a los diferentes grupos a acogerse a esta mano amplia que le está dando el gobierno para un proceso de paz, de igual manera que no involucren a los civiles en el conflicto, de acuerdo al derecho internacional humanitario ellos no tienen por qué estar afectando, a los grupos al margen de la ley para que entre ellos ya paren las hostilidades internas y ellos se están dando cuenta que están involucrando a la población, los habitantes no tienen nada que ver en el conflicto que ellos tienen ” dijo el defensor del pueblo

El enfrentamiento entre el ELN y el EPL se ha mantenido durante aproximadamente un mes, y obedece a un desacuerdo entre los cabecillas para poder controlar los negocios ilícitos que se mantienen en el Catatumbo.

Según versiones de la comunidad de la zona, este último enfrentamiento presuntamente dejo más de 16 muertos y 20 desaparecidos, sin embargo las autoridades no han confirmado esta información.

