Director de patrimonio de Cartagena guardará silencio por investigación

A raíz de la investigación que adelanta la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades cometidas en el proyecto de vivienda Aquarela, Alfonso Cabrera Cruz, en su condición de director de la División del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, declara lo siguiente:

"Me permito informar a la ciudadanía en general: Ante la noticia de la apertura de la investigación disciplinaria IUS 2017-82-36-36 adelantada por la Procuraduría Provincial de Cartagena, en razón de las presuntas irregularidades presentadas en la construcción del proyecto de vivienda de interés social “Aquarela”. Por encontrarse el proceso en etapa de investigaciones y con el fin de no afectar el debido proceso y mi derecho a la defensa y contradicción, me abstendré de pronunciarme sobre el tema al público en general, por lo tanto, solo me pronunciaré dentro de las etapas procesales que haya lugar en el marco de dicha investigación".

La finalidad de esta investigación disciplinaria, a través del Ministerio Público, busca esclarecer si el proyecto de interés social se ajustó al Plan de Ordenamiento Territorial y a las normas vigentes para la fecha en que se firmaron.

