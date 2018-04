Seguiremos protestando si no nos dejan trabajar: conductores de ruta Olaya

Después de la protesta que alteró por varias horas el flujo vehicular en la ciudad, los 42 conductores de la ruta Olaya en Cartagena anunciaron que saldrán a trabajar así las autoridades se lo prohíban.

Wilson Sarmiento, vocero de los conductores, señaló que "nos dijeron de manera ilegal que dejáramos de trabajar, de un momento a otro nos dijeron que íbamos hasta el 7 d abril, y no es justo que no den un compás de espera para poder buscar alternativas".

Según Sarmiento, desde la entrada en operación de la ruta Transcaribe X104 que cubre la ruta sobre la venida Pedro Romero, no se les comunicó de manera formal cuándo cesarían los recorridos de las busetas tradicionales.

"Están chatarrizando, éramos 76 vehículos de los que quedan 42, pero creímos que la salida definitiva de operación era la chatarrización y no una orden de la noche a la mañana sin ningún tipo de socialización", aseguró Sarmiento.

Los conductores pidieron excusas a los cartageneros por las molestias causadas con su protesta, pero aseguraron que así no se los permitan, "saldremos a trabajar el 10 de abril normalmente, no importa que no nos dejen, los vehículos saldrán", dijo.

Añadió que lo único que quieren es que la alcaldía les garantice un 'compás de espera' para poder gestionar otra manera de ganarse la vida.

