Gobernador de Bolívar se suma a pacto nacional contra trata de personas

En audiencia pública y firma del pacto contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que fue convocada este lunes en Cartagena por el procurador general Fernando Carrillo, el gobernador Dumek Turbay Paz hizo un llamado para que el compromiso en contra de este flagelo esté acompañado por un cronograma concreto que permita hacerle seguimiento y tomar las medidas pertinentes.

“Hoy, además de firmar un pacto contra la explotación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes, he planteado la necesidad de tomar medidas concretas que se vean materializadas en resultados. En primer lugar, como un gran paso, necesitamos reconocer que el problema existe y no lo podemos ocultar. En segunda medida, pero no menos importante, articular toda la oferta institucional entre el Estado y las administraciones departamentales, distritales y municipales”, dijo Turbay.

El Gobernador de Bolívar añadió que lo pactado “debe estar acompañado de un cronograma que nos permita hacerle seguimiento a todos los compromisos y evaluar los resultados, de la mano con la fuerza pública”.

En medio de esta audiencia pública, en la cual también se llevó a cabo un panel moderado por la periodista Jineth Bedoya, estuvieron presentes la directora nacional del ICBF, Karen Abudinén; el alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño Zurek; el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, entre otros invitados.

De acuerdo con el Gobernador de Bolívar, además del compromiso que debe existir por parte del Gobierno Nacional y las administraciones departamentales y alcaldías, se hace necesario que la fuerza pública, a través de la Policía Nacional y todas las demás instituciones, efectúen las labores que permitan las capturas y desarticulación de las bandas criminales detrás de la explotación sexual infantil, como lo es el caso del denominado Clan del Golfo.

“La Policía tiene que dar los resultados que se traduzcan en las capturas de estos criminales que, como lo dijo el procurador Fernando Carrillo, mueven mucho dinero alrededor de este flagelo. En el sur de Bolívar, en las minas; y en la mojana bolivarense, el Clan del Golfo no puede seguir explotando sexualmente a nuestras niñas. Desde la Gobernación de Bolívar estamos haciendo todo lo necesario, pero es un hecho que la Policía tiene que hacer las capturas que sean necesarias”, puntualizó Turbay.

