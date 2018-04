Redes sociales aumentan riesgo de explotación sexual: alcalde de Cartagena

En la audiencia pública realizada por la Procuraduría General de la Nación en el Claustro de Santo Domingo, sobre compromisos contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el alcalde Sergio Londoño dijo que tiene un 'firme compromiso' con la prevención de estos temas.

El alcalde se refirió a las redes sociales, de las que dijo que "están impidiendo la labor y la agilidad en la respuesta de los funcionarios públicos ante estos fenómenos, lo público debe trabajar para superar esa velocidad o convertir a las redes sociales en aliadas".

Así mismo, solicitó a la oficina de Control Disciplinario llevar hasta las últimas consecuencias una investigación contra un docente que embarazó a una estudiante de 13 años.

“El Secretario de Educación informará de esta situación a la Procuraduría General de la Nación, igualmente la Oficina de Control Disciplinario le compulsará copias de la investigación al ministerio público”, manifestó el alcalde Londoño.

En el auditorio, en el que también participaron el procurador general, Fernando Carrillo; la directora del Icbf, Karen Abudinen; la directora de Unicef para Colombia, Luz Ángela Artunduaga; y el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, el alcalde Londoño explicó la ruta que tiene el Distrito para la prevención de este delito, la cual se soporta bajo cuatro líneas de acción: vigilancia, prevención, atención y judicialización.

Además se creó el Comité Interinstitucional para la Prevención y Atención de la Violencia Sexual, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, y en el que participan las secretarías de Salud, Participación Ciudadana, Interior, el ICBF Regional y este año se vinculó a la Fiscalía Seccional.

El mandatario explicó que el ejercicio de la #MurallaSoyYo es una estrategia para replicar en otras ciudades turísticas, y que integra lo público y privado, organizaciones multilaterales y policía, donde todos trabajan coordinados en la prevención de este delito.

Este programa nació en la ciudad en 2009, y establece unas acciones institucionales en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes con relación al turismo.

Además se tienen 7 gremios turísticos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el apoyo de taxistas, carperos, masajistas, promotores de turismo y restaurantes, que se integraron en la cadena de denuncia y conforman una red de apoyo fundamental y esto ayuda a generar las alertas.

Para apropiar a los ciudadanos de los espacios públicos, el Distrito llevó a la Plaza de los Coches, SoyArte, donde artistas pintan en vivo y hacen exposiciones de sus obras de arte, además en ese lugar se hacen agendas culturales.

El panel, realizado en el Claustro de Santo Domingo, el mandatario precisó que una de las barreras ha sido articulación entre las diferentes entidades que trabajan desde sus objetivos en la prevención y control de la explotación sexual a menores, lo que impone un cierto grado de esfuerzo que deben resolverse, pero con acciones, como los foros y audiencias, se logra ese camino.

Otro de los inconvenientes son las redes sociales, que son instantáneas, gratuitas y llegan a la mayor parte de la población, y propagan un turismo que no es el que se quiere en Cartagena. También la debilidad institucional, “porque nuestro Estado no es un lugar común, pero en las regiones no ha llegado esa reforma de la forma que se necesita. En mi caso soy el alcalde 8,10, 11 y 12 de Cartagena, eso demuestra que se tiene problema en la forma cómo se entiende lo público y esto hace que las políticas públicas tengan fragmentación, y su división y su aplicación sea inestable en el tiempo, y por eso resalto el programa de la #MurallaSoyYo, que ha permanecido en el tiempo y se ha venido consolidando, porque el turismo es determinante en la economía.

Otro de los inconvenientes que resalta el alcalde es el carrusel doloroso de las víctimas, que debe hacer un recorrido demasiado doloroso ante las entidades y autoridades, y que en ocasiones lo obligan a desfallecer de la denuncia.

Cifras:

Se tienen 102 empresas vinculas al código de turismo.

En 2017 sesionó el comité interinstitucional de prevención y atención de la violencia sexual.

6312 personas formados en prevención.

2457 madres, padres y docentes formados en prevención y una red de apoyo comunitaria y una alianza con instituciones educativas superiores, en el protocolo de atención.

$9 mil millones en la modernización y fortalecimiento de las comisarías e inspecciones de Policía

10 Casa de Justicia Móvil, y ferias institucionales se han hecho en los barrios de la ciudad, para permitir a la ciudadanía que utilice estos canales, sin necesidad de asistir a las oficinas de las entidades.

55 mil ciudadanos deber salir de la pobreza extrema en el 2033, a través del fondo de superación de la pobreza y el plan maestro educativo.

