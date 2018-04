Denuncian falsa Defensoría del Paciente en Yumbo

Ante la Fiscalía General de la Nación la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, denunció la creación de una falsa sede de la figura del Defensor del Paciente en el municipio de Yumbo.

“Desde el viernes pasado he recibido varias llamadas del municipio de Yumbo en las que auxiliares de enfermería me solicitan que les reciba sus hojas de vida para una oficina de Defensoría de Paciente que está poniendo la Gobernación en el barrio Belalcázar, diciendo que es una dependencia de la Gobernación y es un contrato de la Gobernación, eso falso”, dijo la funcionaria, quien les pidió a las personas no creer en falsas ofertas de trabajo con elevados salarios y vinculación a la Gobernación del Valle del Cauca.

“La Gobernación no tiene un contrato para crear la Oficina de Defensoría de Paciente en Yumbo, no estamos buscando auxiliares de enfermería para contratar, no tenemos salarios de un millón de pesos para 30 auxiliares en Yumbo, no es cierto que estén siendo vinculadas con el departamento del Valle del Cauca”, insistió María Cristina Lesmes.

“No hay un contrato con la Gobernación del Valle del Cauca para crear la Oficina de la Defensoría ni de PQRS de la Gobernación en Yumbo es falso, nosotros estamos haciendo la denuncia pertinente a la Fiscalía”, advirtió.

En el Valle son cinco las regiones que cuentan con Defensoría del Paciente. “Tenemos en Buga, en Cartago, en Buenaventura, en Tuluá, Palmira y la oficina de Cali, no estamos abriendo en los municipios pequeños. Adicionalmente es bueno que caigan en cuenta que estamos en Ley de Garantías y no tenemos la posibilidad de contratar personas ni organizaciones”, dijo la funcionaria.

La secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, señaló que la Fiscalía adelanta las investigaciones sobre esta situación que se suma a las registradas con anterioridad en Cali y Palmira donde han ofrecido falsos contratos a personal de salud.

