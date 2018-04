No se dejen confundir con la valorización: alcalde Carlos Mario Álvarez

El alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez les salió al paso a las críticas por el tema de valorización esto a raíz del escándalo que tiene detenida a la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia, su esposo y 4 ex funcionarios por presunto detrimento patrimonial de 22 mil millones de pesos.

El mandatario en rueda de prensa señaló que “las decisiones que he tomado en torno a la valorización, No son ni políticas ni personales sino administrativas y jurídicas en bien del municipio”

Y agregó “una cosa es la amistad y otra la complicidad, no soy desleal y desagradecido con la ciudad…y por eso llame a la ex alcaldesa en su momento para contarle del problema con el recaudo de la valorización”

Con respecto al actual proceso investigativo que tiene en líos judiciales a la ex alcaldesa indicó “yo he asistido en dos oportunidades para entrevistarme con la fiscalía donde les conté todo lo que he hecho desde que llegué a la administración con el tema de la valorización”

El alcalde de Armenia reitero que una cosa es la implementación del mecanismo de valorización y la aprobación de los acuerdos en el concejo y otra la contratación y la destinación de los recursos que al parecer se dieron de forma irregular.

Y agregó “no firme el acta de inicio de las obras porque el desfinanciamiento de la valorización es grande a la fecha solo hemos recaudado 58 mil millones cuando se debería recaudar 100mil millones de pesos”

El mandatario dijo que tiene tres objetivos hacer cumplir las obras de valorización y las pólizas, luego mitigar el daño provocado por la administración anterior y el plan de contingencia

