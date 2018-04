Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 10 de abril

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Debido a que algunos de los abogados de los presuntos implicados en el caso que involucra a la ex alcaldesa de Armenia en presunto detrimento patrimonial tuvieron acercamientos y preacuerdos con la fiscalía fue suspendida y aplazada para el lunes 16 de abril la audiencia de formulación de imputación de cargos contra la ex mandataria Luz Piedad Valencia, su esposo y cinco ex funcionarios de la alcaldía de Armenia.

Durante la diligencia judicial los abogados del ex secretario de infraestructura Julio Cesar Escobar, y de los ex funcionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano, Edua Sebastián Congote y Aura María Saldarriaga reconocieron que han tenido acercamientos y acuerdos con la fiscalía.

La juez Olga Cáceres decidió aceptar la solicitud de los abogados y sus defendidos y aplazó la audiencia haciendo la claridad que los capturados deberá permanecer privados de la libertad y solo uno de ellos el ex subdirector jurídico de la alcaldía de Armenia, Juan Sebastián Londoño queda en libertad pero deberá presentarse a las audiencias.

Otro de los temas que definió la juez durante la audiencia fue reconocer la personería jurídica del municipio de Armenia como víctima en este proceso en representación del abogado Edilberto Vanegas Holguín.

El alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez les salió al paso a las críticas por el tema de valorización esto a raíz del escándalo que tiene detenida a la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia, su esposo y 4 ex funcionarios por presunto detrimento patrimonial de 22 mil millones de pesos.

El mandatario en rueda de prensa señaló que “las decisiones que he tomado en torno a la valorización, No son ni políticas ni personales sino administrativas y jurídicas en bien del municipio”

Y agregó “una cosa es la amistad y otra la complicidad, no soy desleal y desagradecido con la ciudad…y por eso llame a la ex alcaldesa en su momento para contarle del problema con el recaudo de la valorización”

Con respecto al actual proceso investigativo que tiene en líos judiciales a la ex alcaldesa indicó “yo he asistido en dos oportunidades para entrevistarme con la fiscalía donde les conté todo lo que he hecho desde que llegué a la administración con el tema de la valorización”

El alcalde de Armenia reitero que una cosa es la implementación del mecanismo de valorización y la aprobación de los acuerdos en el concejo y otra la contratación y la destinación de los recursos que al parecer se dieron de forma irregular.

Y agregó “no firme el acta de inicio de las obras porque el desfinanciamiento de la valorización es grande a la fecha solo hemos recaudado 58 mil millones cuando se debería recaudar 100mil millones de pesos”

El mandatario dijo que tiene tres objetivos hacer cumplir las obras de valorización y las pólizas, luego mitigar el daño provocado por la administración anterior y el plan de contingencia

No habrá cobro coactivo por el momento a los contribuyentes que no han pagado la valorización en Armenia.

Fue lo que dijo el secretario de hacienda del municipio Augusto Gonzales Peralta, quien señaló que para eso se está estudiando la posibilidad de ampliar el plazo para que los cerca de 19mil contribuyentes que no han pagado lo hagan sin problemas, y así lograr que las obras, que se tienen que hacer, se vayan realizando y así haya motivación para que los que no han pagado, paguen la valorización.

La alcaldía de Armenia sostiene que del primer paquete de las obras de valorización se han ejecutado el 86% de los recursos.

Proyecto que la Edua adelanta en San Andrés tiene un avance de ejecución del 98%.

El actual gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, Jackson Peláez explicó que la gobernación de san Andrés recientemente solicitó el estudio de las partes para liquidar el contrato en el estado actual.

En las últimas horas el portal periodismoinvestigativo.com reveló que el asesinato de José Germán Valencia Castaño, de 43 años de edad hechos ocurridos el 21 de febrero de este año en Pereira sería el relacionado por el fiscal general de nación Néstor Humberto Martínez que están investigando si tendría conexión con la investigación por el tema de valorización

Según este portal el asesinado a través de la empresa J.V.C, S.A.S. fue el mayor contratista proveedor de la alcaldía de Armenia durante la administración 2012 al 2015 con contratos que superan los 4mil millones de pesos.

La Sijin de la policía investiga móviles y autores del homicidio con arma de fuego de Aristóbulo Balta Echeverry de 40 años de edad y que fue asesinado en las últimas horas en el sector conocido como La Sapera en el municipio de Quimbaya, localidad que sigue sacudido por muertes trágicas en la última semana.

En la Finca Capria de la vereda varaya del corregimiento de pueblo Tapao en Montenegro, habitantes del sector dieron aviso a la policía sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que estaba sobre una zona boscosa, se desconoce identidad y causas de la muerte.

En fin de semana, la policía del Quindío impartió 16 comparendos del código de policía relacionados con consumo y tráfico de estupefacientes donde incautaron 200 dosis de bazuco y marihuana y 50 armas blancas, los operativos se cumplieron en los barrios Santander, Génesis, Las Colinas, Buenos Aires, La Patria y el sector de la cueva del humo.

Las víctimas en el Quindío sostienen que el gobierno les dio la espalda y no las tienen como una prioridad en el acuerdo que se firmó con las Farc.

Y es que a propósito del día de las víctimas que se conmemoró ayer, el coordinador de la mesa departamental de víctimas Maicol Martínez dijo que es muy desconcertante saber que no todas las víctimas del conflicto han sido reparadas, no cuentan con atención psicológica, no cuentan con vivienda digna y en muchos casos, no conocen la verdad de los casos que involucran desapariciones.

Aprovechar los materiales de arrastre en la cuenca del río La Vieja es uno de los compromisos de las autoridades ambientales del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda para salvaguardar este afluente hídrico que atraviesa los tres departamentos.

Empresas públicas del Quindío recordó que para la construcción de pozos sépticos, ellos asesoran a los interesados, esto para evitar tragedias como la ocurrida el fin de semana en Quimbaya donde murieron 4 personas entre ellos un niño de 7 años al caer a un pozo.

17 semáforos del centro de Armenia serán reemplazados por nuevos y los que se retiren se ubicarán en las nuevas intersecciones que presenten alto índice de accidentalidad y congestión vehicular, en la actualidad la ciudad cuenta con 68 semáforos.

10 días más tardará aproximadamente la adjudicación del PAE en el Quindío, así lo dijo el secretario de educación del departamento Álvaro Arias.

Las autoridades de salud del Quindío descartan la presencia del sarampión en el departamento.

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) detectó la presencia de plagas como picudo y polilla en la producción de aguacate Hass en varios departamentos entre ellos el Quindío

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío, como parte del programa de inclusión laboral para personas en condición de discapacidad, aplicó la prueba de perfiles a 20 personas con discapacidad, pertenecientes a fundaciones de atención diferencial en el departamento.

Con el cortometraje “Empanadas de Hambre”, los quindianos Julián Zamora y Daniel Martínez egresados de la Universidad del Quindío ganaron dos premios en la convocatoria realizada por Smart Films en alianza con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Con esta crónica realizada con un teléfono celular los dos uniquindianos buscan enviar un mensaje en contra de la xenofobia en Colombia, toda vez que la protagonista de la historia es una venezolana que vende empanadas al frente del hospital San Juan de Dios de Armenia.

En deportes, los deportistas del Quindío Luisa Valero, María Julieth Pérez y Giovanni Steven Pulgarín, ganaron medallas de plata en las categorías individual femenino, dobles femenino y dobles mixto en la primera válida nacional de Bádminton.

Así mismo en el campeonato Nacional Juvenil de levantamiento de pesas, la quindiana Julieth Jiménez Palechor, obtuvo tres medallas de plata en la categoría 54 Kilogramos.

En deportes, con una caravana por las principales calles de Calarcá, el equipo de microfútbol Caciques del Quindío celebró el título de la copa suramericana de fútbol de salón, la alcaldía de la villa del cacique le entregó las llaves de ese municipio al conjunto cuyabro.

