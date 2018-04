“El agua es de pozo”, dice Alcalde de Santa Marta sobre complejo acuático

Muy molesto se encuentra el alcalde Rafael Martínez por los cuestionamientos que varios deportistas colombianos están haciendo al estado del complejo acuático de Santa Marta, que tiene cinco meses de inaugurado y recibió la inversión de más de 13.000 millones de pesos.

El mandatario dijo a Caracol Radio que en Santa Marta no se puede mentir sobre las problemáticas de acueducto y el agua que se suministra es en gran parte de pozos, incluso la que se usa para llenar las piscinas del complejo objeto de críticas.

“El agua es de ese color porque esta ciudad tiene problemas de agua, aquí se saca de pozos y está cargada de hierro, no tiene el color que quisiéramos en una piscina pero es apta para que la usen”, explicó Martínez.

El mandatario de los samarios agregó lo siguiente: “eso no pasa solo aquí en Santa Marta, también pasó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y por eso no se cae el mundo, ya ordené a Essmar que para la próxima competencia no llene la piscina con agua de pozo sino a punta de carrotanques traídos de la planta del acueducto de Mamatoco para que se vea como ellos quieren”

En cuanto al pronunciamiento de la apneista colombiana Sofía Gómez Uribe, que dijo que en dos semanas va a competir en esta ciudad y no lo hará en ese escenario deportivo, el alcalde Martínez respondió así: “Ella no la ha visto, hay un video circulando que es un montaje, la piscina que muestran es otra, actualmente la edición nos permite hacer de todo y hoy mismo le mandamos a sacar el agua de pozo que da el color inapropiado”.

