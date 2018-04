Por falta de docentes a lo largo de todo el año entran en paro estudiantes

Desde que empezó el año no tenían docente de matemáticas, desde que se incapacitó la docente de castellano no la reemplazaron y ahora que fue trasladada la de inglés no les dan razón a los estudiantes sobre cuando llegará uno nuevo.

Esa es la situación que mantiene en anormalidad académica a los estudiantes del colegio Jesús María Ormaza y quienes decidieron que hasta que no les den solución a todas sus necesidades, no regresarán a clases.

En un comunicado oficial, los estudiantes informaron que " el consejo estudiantil determina que hay motivos suficientes para tomar la determinación de declararnos en la anormalidad académica exponiendo los anteriores motivos que afectan directamente a la comunidad educativa y a la institución. Teniendo en cuenta que algunas materias no se han visto completas desde el año anterior y durante las jornadas normales los estudiantes tienen varias horas libres. De esta forma agotando los recursos por vías normales de las cuales se han obtenido evasivas y promesas incumplidas recurrimos a este medio como manera de presión para lograr un derecho educativo, este comunicado se enviará y se dará a conocer a todas las instancias correspondientes hasta obtener la planta de docentes completa".

Uno de los docentes, además coordinador sindical del colegio, Camilo Cuartas, dijo que no se explican porqué aunque de las universidades se gradúan permanentemente profesionales, no hay solución inmediata a las demandas de los estudiantes. Él confirmó que en las últimas horas llegó al colegio un docente de matemáticas y la de Castellano, pero aún falta el de inglés.

