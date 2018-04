El productor de documentales Stanley Nelson estará en el Mayor de Bolívar

El próximo sábado 28 de abril a las 3:00 p. m. la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar traerá al reconocido escritor, director y productor de documentales estadounidense, Stanley Earl Nelson Jr.

El cineasta estará en el alma mater proyectando su documental "Diles que nos estamos levantando. La historia de Black Colleges & Universities". Posteriormente, brindará una charla a los asistentes sobre la importancia de recordar, reconocer y creer en la historia afrodescendiente.

El evento es organizado por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y es abierto al público, hasta completar aforo.

Stanley Earl Nelson Jr es un escritor, director y productor de documentales estadounidense, nacido el 7 de Junio de 1951. Sus piezas audiovisuales se caracterizan por contar la historia y las experiencias afroamericanas.

Su brillante talento lo ha hecho merecedor de varios reconocimientos, entre esos, un Primetime Emmy por Freedom Riders. Esta importante distinción, la ha recibido en tres oportunidades.

Entre sus películas más destacadas están Freedom Riders (2010), Wounded Knee (2009), Jonestown: La vida y la muerte de People’s Temple (2006), Sweet Honey in the Rock: Raise Your Voice (2005), A Place of Our Own (2004), The Murder of Emmett Till (2003), and The Black Press: Soldiers without Swords (1998).

En el documental "Diles que nos estamos levantando. La historia de Black Colleges & Universities", Nelson cuenta por primera vez la historia de los revolucionarios negros, de los colegios y universidades negras y el impacto que estos han tenido en la cultura e identidad de los Estados Unidos.

