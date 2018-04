Plan Maestro de Educación en Cartagena, nació muerto: SUDEB

“Si el sector privado le interesa tanto la educación pública, entonces que la plata que coge de lo público, sea realmente invertida para el servicio de lo público y no para el servicio de ellos mismos. Y si quieren defender tanto a la educación pública, que los sectores privados paguen más impuestos para la educación”. Así se expresó Medardo Hernández Baldiris, presidente del Sindicato Único de Educadores de Bolívar, en respuesta a la directora de la Fundación Mamonal, que calificó la oposición que tiene el SUDEB, al Plan Maestro de Educación Distrital, como un liderazgo destructivo.

“Nos parece un calificativo atrevido, grosero e intimidatorio, por eso desde este escenario invitamos a la doctora Alejandra Espinosa, directora ejecutiva de la Fundación Mamonal, a que no obstante a sus desafortunadas e irrespetuosas declaraciones, coadyuve para que se desarrolle el Foro Distrital de Educación, el cual es normado y regulado por la Ley General de Educación”, enfatizó Hernández Baldiris.

Para el representante del magisterio en Bolívar, el Plan Maestro de Educación que propone el Distrito, no soluciona lo inmediato, lo urgente y nos mandan a 15 años más de espera y angustia, ante la gravísima situación que se vive

El representante del SUDEB, asegura que en lo jurídico y de acuerdo a la jerarquización de las normas en Colombia, un Proyecto de Acuerdo Distrital, no puede reemplazar parcial o totalmente las normas que como la Ley General de Educación, Ley 115 del año 1994 y sus decretos reglamentarios ya están establecidas. Así mismo, este Plan no ha sido socializado debidamente en las Instituciones Educativas de Cartagena y sus corregimientos.

En lo financiero, el Plan económicamente nació muerto, porque vale 5.8 billones de pesos, antes costaba 8.3 billones, y dicen que la plata saldrá de 2.2 billones de pesos que pondrá el distrito. Pero al investiga,r nos damos cuenta que es la misma plata de hoy, que no alcanza, donde por ejemplo: el distrito pone sólo 15 mil pesos o menos por estudiantes mensualmente, mientras que el promedio nacional, por mencionar Bogotá, 381 mil pesos, promedio por estudiantes mensuales o Antioquia, que da más de 281 mil pesos; en el mismo sentido el promedio nacional esta sobre 151 mil pesos y Cartagena da menos de 15 mil pesos y no hay dinero para eso. Es la misma plata proyectada al 2033, con la inflación, por eso es una burla. Y dicen que el resto la va a poner la nación, cuando la nación tiene un déficit de treinta billones de pesos, para el presupuesto 2018 y están recortando. También dicen que con empréstitos de la banca mundial, si sabemos que el Distrito de Cartagena tiene comprometidas las vigencias futuras y todavía no se sabe en dónde están los 70 mil millones de pesos que invirtieron en infraestructura educativa.

“Queremos que esto se discuta en un Foro Distrital de Educación como lo manda la Ley, que no lo han hecho en sus 9 meses de gobierno de Sergio Londoño Zurek”, finalizo diciendo Medardo Hernández Baldiris.

