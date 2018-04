Aprehenden a perro Pitbull que mordió a una joven en el barrio Los Jardines

Este es el sexto ataque del animal, según denunciaron vecinos, el canino de un año de edad, fue considerado potencialmente peligroso.

Con este caso, ya son seis los ataques, según el reporte entregado por las autoridades en Cartagena.

Alfredo Yepes, director de la Umata Distrital, señaló que el sábado anterior se recibió un llamado de la comunidad del barrio Los Jardines, en el que expresaban que un canino potencialmente peligroso había agredido a una joven. “Ante este hecho, se estableció contacto con la Policía Ambiental y se planeó un procedimiento para aprehender al canino y trasladarlo a un albergue temporal”, expresó el funcionario.

Según Yepes, anteriormente había mordido a niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores.

"Al canino se le practicó una revisión por parte de un médico veterinario, que determinó que el animal está en perfecto estado y que es poco agresivo. Al parecer, la propietaria del animal, en todas las ocasiones ha incitado al animal para que ataque a las personas".

En el caso del sábado, el Pitbull atacó a una joven y le causó varias heridas en una de sus piernas. La víctima es inquilina de la señora propietaria del canino.

Parientes de la propietaria del canino pidieron a las autoridades llevarse al animal y no devolverlo a la casa, que no cuenta con el espacio suficiente para que permanezca.

El funcionario, teniendo en cuenta toda la información entregada por vecinos del inmueble donde ocurrió el ataque, pidió a Salud pública del Dadis hacer una inspección para verificar el estado de salud de la mujer.

Recordó que es necesario cumplir con el registro de animales, que es obligatorio, y que debe hacerse en la Umata.

En la mañana de este domingo, personal del Dadis visitó la vivienda donde estaba el canino y se percató que este no tenía las vacunas respectivas.

Comentarios