Venezolanos aguantan el frío de la noche para registrarse en Barranquilla

Con niños en brazos y bajo la intemperie del frío y la noche, centenares de venezolanos que buscan oportunidades en Barranquilla, hacen fila para registrarse en el proceso para diseñar políticas públicas que ayuden a garantizar la protección de los derechos humanos de esta población.

Marisol Pérez, es una de las mujeres que llegó con su niña desde las 10 de la noche de este domingo a las afueras de la Personería con la esperanza de que en las primeras horas del lunes pudiera ser registrada en el sistema.

"Nosotros vendemos tinto y con eso sobrellevamos las dificultades", señala la angustiada mujer al tener que pagar 25 mil pesos la noche en el hotel donde se refugia.

A su turno, Samuel Matta, dice estar agradecido con las ayudas que las personas y el gobierno colombiano le pueda brindar. "No tenemos permiso para trabajar y cualquier apoyo es significativo para sobrevivir".

Los ciudadanos venezolanos deben llevar un documento de identificación.

Para esta labor se contará con el apoyo de la Personería Distrital, que facilitará los puntos de atención en Barranquilla:

-Casa de Justicia del barrio Simón Bolívar, carrera 23 No.5C-10.

-Casa de Justicia de la Paz, calle 100 No.12F-57.

- Personería Distrital, calle 38 No.45-01. Piso 2, donde funcionarán tres puntos.

Las autoridades locales aclararon que este registro no otorga ningún tipo de estatus migratorio, no constituye autorización de permanencia o regularización, no reemplaza los documentos de viaje vigentes, no genera derechos de orden civil o político ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las entidades del Estado.

Comentarios